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Выдачи автокредитов в автосалонах могут сократиться

Выдачи автокредитов в автосалонах могут сократиться - 22.10.2026, ПРАЙМ

Выдачи автокредитов в автосалонах могут сократиться

Выдачи автокредитов в российских автосалонах могут сократиться из-за новых правил подтверждения доходов заемщиков, вступающих в силу с 1 июля 2027 года, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:40+0300

2026-10-22T14:40+0300

2026-10-22T14:40+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в российских автосалонах могут сократиться из-за новых правил подтверждения доходов заемщиков, вступающих в силу с 1 июля 2027 года, заявил зампред правления Т-Банка Кирилл Григорьев. В марте Банк России сообщил, что с 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от упрощенного подхода, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка, не предоставляя при этом подтверждающие документы, и учитывать только официально подтвержденные доходы. "Выдачи автокредитов в российских автосалонах могут заметно сократиться из-за ужесточения правил подтверждения доходов заемщиков", - сказал Григорьев, выступая на автомобильном форуме "Сбера". Он пояснил, что запланированное с 1 июля изменение регуляторных правил может исключить справки с места работы из перечня допустимых способов проверки заработка заемщика. "В текущей структуре автокредитования именно эти справки обеспечивают почти 90% всех подтвержденных доходов при выдаче кредитов на покупку машин", - подчеркнул он. При этом, по его мнению, система "Цифровой профиль" пока не обеспечивает достаточную конверсию согласий и не передает банкам полный объем информации о реальной платежеспособности клиентов. "Банковский рынок больше двадцати лет кредитует по моделям и замечательно научился это делать, контролировать риски. Риски по автокредитованию не прямо ипотечные, но близки к этому, и вот тот шок, который мы можем получить от регулирования, очень большой", - предупредил Григорьев. Он также отметил, что при предлагаемом регулировании заемщику, вероятно, придется давать каждому банку отдельное согласие на доступ к данным через "Госуслуги", что может стать "основным вызовом для отрасли", уточнил банкир. В качестве решения проблемы он предлагает допустить смягчение, чтобы оставались справки, появлялись более прозрачные системы, не только "Цифровой профиль", но и межбанковский обмен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, бизнес, банк россии