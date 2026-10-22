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Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%
Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%
Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%, несмотря на плохую лососевую путину, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:51+0300
2026-10-22T16:51+0300
2026-10-22T16:51+0300
бизнес
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росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%, несмотря на плохую лососевую путину, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"У нас в целом, несмотря на плохую лососевую путину, ненамного, наверное, мы пойдем (вверх - ред.) с точки зрения общего объема выловов - на 2-3%. Сейчас вот идем на 3%, я думаю, что такая сохранится тенденция", - сказал Шестаков.
В частности, российские рыбаки поймали больше минтая и сельди.
Другим позитивным итогом стал рост производства рыбы в аквакультуре. "У нас пока неплохо растет аквакультура - в этом году 8% к прошлому году", - отметил глава Росрыболовства.
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бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%
Глава Росрыболовства Шестаков: вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%, несмотря на плохую лососевую путину, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"У нас в целом, несмотря на плохую лососевую путину, ненамного, наверное, мы пойдем (вверх - ред.) с точки зрения общего объема выловов - на 2-3%. Сейчас вот идем на 3%, я думаю, что такая сохранится тенденция", - сказал Шестаков.
В частности, российские рыбаки поймали больше минтая и сельди.
Другим позитивным итогом стал рост производства рыбы в аквакультуре. "У нас пока неплохо растет аквакультура - в этом году 8% к прошлому году", - отметил глава Росрыболовства.