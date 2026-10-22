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Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%

Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%

Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%, несмотря на плохую лососевую путину, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:51+0300

2026-10-22T16:51+0300

2026-10-22T16:51+0300

бизнес

россия

росрыболовство

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы в России по итогам 2026 года вырастет на 2-3%, несмотря на плохую лососевую путину, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума. "У нас в целом, несмотря на плохую лососевую путину, ненамного, наверное, мы пойдем (вверх - ред.) с точки зрения общего объема выловов - на 2-3%. Сейчас вот идем на 3%, я думаю, что такая сохранится тенденция", - сказал Шестаков. В частности, российские рыбаки поймали больше минтая и сельди. Другим позитивным итогом стал рост производства рыбы в аквакультуре. "У нас пока неплохо растет аквакультура - в этом году 8% к прошлому году", - отметил глава Росрыболовства.

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бизнес, россия, росрыболовство