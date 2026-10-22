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Выручка московских застройщиков за три квартала упала на 21%

Выручка московских застройщиков за три квартала упала на 21% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Выручка московских застройщиков за три квартала упала на 21%

Выручка московских застройщиков упала за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее, чем в других российских... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T05:26+0300

2026-10-22T05:26+0300

2026-10-22T05:26+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка московских застройщиков упала за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее, чем в других российских городах-миллионниках, – на 21%, до 981 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в bnMAP.pro. "Основное снижение валовой выручки пришлось на Москву – она сократилась на 20,7%, до 980,5 миллиарда рублей. При этом столица сохранила первое место по объему выручки среди исследуемых локаций. Количество лотов в сделках в Москве уменьшилось на 36,4%, до 37,1 тысячи. Их суммарная площадь сократилась на 34,3%, до 1,89 миллиона квадратных метров", – рассказал представитель платформы. Помимо Москвы, снижение валовой выручки отмечено в Краснодаре – на 12,5%, до 93,5 миллиарда рублей, в Самаре (–3,6%, до 18,1 миллиарда рублей), Новосибирске (–0,9%, до 61,2 миллиарда рублей), сообщил он. Застройщики в остальных миллионниках, по данным платформы, увеличили выручку. Самый большой рост – на 49,6%, до 50,3 миллиарда рублей – отмечен в Перми. Также в лидерах – Уфа (+41,6%, до 67,8 миллиарда рублей) и Омск (+39,7%, до 14,2 миллиарда рублей). Суммарная выручка застройщиков в городах-миллионниках по итогам девяти месяцев 2026 года составила примерно 2 триллиона рублей, что на 6,2% меньше результата за аналогичный период прошлого года. "Общая отрицательная динамика выручки связана прежде всего с масштабом сокращения продаж на крупнейшем рынке. Рост в большинстве исследуемых локаций компенсировал значительную часть московского снижения, однако оказался недостаточным, чтобы вывести общий показатель в плюс", – отметила основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова, добавив, что спрос из Москвы смещается в Московскую область.

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бизнес, недвижимость, финансы, москва, краснодар, самара