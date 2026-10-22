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Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза

Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза - 22.10.2026, ПРАЙМ

Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза

Выручка московских фармацевтических предприятий к 2030 году вырастет до 294 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает их выручку по итогам 2025... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:21+0300

2026-10-22T13:21+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка московских фармацевтических предприятий к 2030 году вырастет до 294 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает их выручку по итогам 2025 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Выручка столичных фармпредприятий по итогам 2025 года составила 171 миллиард рублей. К 2030-му она вырастет более чем в 1,7 раза - до 294 миллиардов рублей, что позволит городу занять первое место в России по этому показателю", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что одной из ключевых задач фармацевтической отрасли столицы является лекарственная безопасность страны. Так, в ближайшие три года запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медизделий. "Только за первые восемь месяцев этого года рост выпуска лекарств и медицинских материалов в городе составил 2,8%, а отгрузки выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава города. Москва активно поддерживает фармотрасль, в том числе заключает с заводами долгосрочные контракты с гарантией сбыта. В 2027 году в рамках таких договоров будут поставляться иммунодепрессанты, а также препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических и других заболеваний, поделился Собянин. "Планируется увеличить производственные мощности по выпуску бионических протезов, рентгеновского оборудования, ультразвуковых систем, средств для оказания экстренной медицинской помощи и другие (мощности - ред.). Все это востребовано как в столичных, так и в региональных больницах и поликлиниках", - добавил он.

москва

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бизнес, россия, москва, сергей собянин