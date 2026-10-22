Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/vyruchka-874511497.html
Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза
Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза - 22.10.2026, ПРАЙМ
Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза
Выручка московских фармацевтических предприятий к 2030 году вырастет до 294 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает их выручку по итогам 2025... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:21+0300
2026-10-22T13:21+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874511497.jpg?1792664463
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка московских фармацевтических предприятий к 2030 году вырастет до 294 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает их выручку по итогам 2025 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Выручка столичных фармпредприятий по итогам 2025 года составила 171 миллиард рублей. К 2030-му она вырастет более чем в 1,7 раза - до 294 миллиардов рублей, что позволит городу занять первое место в России по этому показателю", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что одной из ключевых задач фармацевтической отрасли столицы является лекарственная безопасность страны. Так, в ближайшие три года запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медизделий. "Только за первые восемь месяцев этого года рост выпуска лекарств и медицинских материалов в городе составил 2,8%, а отгрузки выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава города. Москва активно поддерживает фармотрасль, в том числе заключает с заводами долгосрочные контракты с гарантией сбыта. В 2027 году в рамках таких договоров будут поставляться иммунодепрессанты, а также препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических и других заболеваний, поделился Собянин. "Планируется увеличить производственные мощности по выпуску бионических протезов, рентгеновского оборудования, ультразвуковых систем, средств для оказания экстренной медицинской помощи и другие (мощности - ред.). Все это востребовано как в столичных, так и в региональных больницах и поликлиниках", - добавил он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:21 22.10.2026
 
Выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза

Собянин: выручка московских фармпредприятий к 2030 году вырастет в 1,7 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка московских фармацевтических предприятий к 2030 году вырастет до 294 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает их выручку по итогам 2025 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Выручка столичных фармпредприятий по итогам 2025 года составила 171 миллиард рублей. К 2030-му она вырастет более чем в 1,7 раза - до 294 миллиардов рублей, что позволит городу занять первое место в России по этому показателю", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что одной из ключевых задач фармацевтической отрасли столицы является лекарственная безопасность страны. Так, в ближайшие три года запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медизделий.
"Только за первые восемь месяцев этого года рост выпуска лекарств и медицинских материалов в городе составил 2,8%, а отгрузки выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава города.
Москва активно поддерживает фармотрасль, в том числе заключает с заводами долгосрочные контракты с гарантией сбыта. В 2027 году в рамках таких договоров будут поставляться иммунодепрессанты, а также препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических и других заболеваний, поделился Собянин.
"Планируется увеличить производственные мощности по выпуску бионических протезов, рентгеновского оборудования, ультразвуковых систем, средств для оказания экстренной медицинской помощи и другие (мощности - ред.). Все это востребовано как в столичных, так и в региональных больницах и поликлиниках", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала