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"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries
"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries - 22.10.2026, ПРАЙМ
"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries
"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries, теперь предприниматели, пострадавшие от атак на объекты маркетплейса, могут получить... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:31+0300
2026-10-22T11:40+0300
финансы
банки
бизнес
wildberries
банк россии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries, теперь предприниматели, пострадавшие от атак на объекты маркетплейса, могут получить финансирование по льготной ставке и направить его на закупку товаров, расчеты с поставщиками или уплату налогов, сообщила пресс-служба банка. Минэкономразвития и Банк России запустили в сентябре программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. "WB Банк" в рамках мер поддержки продавцов маркетплейса запустил кредит с господдержкой. Предприниматели, пострадавшие из-за ситуации со складами, могут получить финансирование по льготной ставке и направить его на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку товаров и сырья, расчеты с поставщиками или уплату налогов", - говорится в сообщении. Так, финансирование доступно в форме единовременного кредита или возобновляемой кредитной линии. Кредит доступен обществам с ограниченной ответственностью, все учредители которых - граждане РФ, а также индивидуальным предпринимателям. Для получения финансирования необходимо продавать товары на Wildberries не менее шести месяцев, иметь действующий договор-оферту с RWB (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) и состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. При наличии расчетного счета в "WB Банке" достаточно оставить заявку на финансирование, а при его отсутствии можно открыть онлайн.
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финансы, банки, бизнес, wildberries, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, Wildberries, Банк России
11:31 22.10.2026 (обновлено: 11:40 22.10.2026)
 
"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries

"WB Банк" запустил кредит с господдержкой для пострадавших от атак на Wildberries

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "WB Банк" запустил кредит с господдержкой для продавцов Wildberries, теперь предприниматели, пострадавшие от атак на объекты маркетплейса, могут получить финансирование по льготной ставке и направить его на закупку товаров, расчеты с поставщиками или уплату налогов, сообщила пресс-служба банка.
Минэкономразвития и Банк России запустили в сентябре программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries.
"WB Банк" в рамках мер поддержки продавцов маркетплейса запустил кредит с господдержкой. Предприниматели, пострадавшие из-за ситуации со складами, могут получить финансирование по льготной ставке и направить его на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку товаров и сырья, расчеты с поставщиками или уплату налогов", - говорится в сообщении.
Так, финансирование доступно в форме единовременного кредита или возобновляемой кредитной линии. Кредит доступен обществам с ограниченной ответственностью, все учредители которых - граждане РФ, а также индивидуальным предпринимателям.
Для получения финансирования необходимо продавать товары на Wildberries не менее шести месяцев, иметь действующий договор-оферту с RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) и состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
При наличии расчетного счета в "WB Банке" достаточно оставить заявку на финансирование, а при его отсутствии можно открыть онлайн.
 
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