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Персонал ЗАЭС продолжает выполнять обязанности, несмотря на атаки ВСУ

Персонал ЗАЭС продолжает выполнять обязанности, несмотря на атаки ВСУ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Персонал ЗАЭС продолжает выполнять обязанности, несмотря на атаки ВСУ

Персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на атаки ВСУ, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:54+0300

2026-10-22T10:54+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на атаки ВСУ, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинский дрон атаковал автобус, который используется для перевозки персонала ЗАЭС, водитель погиб, сообщили в среду в пресс-службе станции. Это вторая атака на пассажирский транспорт станции за последние два дня. "Персонал продолжает выполнять свои обязанности", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, атаки на транспорт атомной станции создают угрозу и для людей, и для обеспечения ядерной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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энергодар, запорожская аэс, всу