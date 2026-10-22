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Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию блока №6
Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию блока №6 - 22.10.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию блока №6
Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6, сообщает пресс-служба станции. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:30+0300
2026-10-22T12:30+0300
2026-10-22T12:30+0300
ростехнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6, сообщает пресс-служба станции. "Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6. Лицензия выдана сроком на 10 лет - до 21 октября 2036 года", - говорится в сообщении канала станции на платформе "Макс". В пресс-службе подчеркнули, что энергоблок №6 стал третьим блоком Запорожской АЭС, получившим российскую лицензию на эксплуатацию. Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на энергоблок №1 и энергоблок №2, также станция получила лицензии на эксплуатацию радиационных источников и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. "Лицензирование создает правовую основу для дальнейшей безопасной эксплуатации станции. При этом получение лицензии само по себе не означает возобновления выработки электроэнергии. Изменение режима работы энергоблока потребует отдельного решения и выполнения всех необходимых требований безопасности. Работа по лицензированию остальных энергоблоков продолжается", - рассказали в пресс-службе.
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ростехнадзор, запорожская аэс
Ростехнадзор, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию блока №6
Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6, сообщает пресс-служба станции.
"Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №6. Лицензия выдана сроком на 10 лет - до 21 октября 2036 года", - говорится в сообщении канала станции на платформе "Макс".
В пресс-службе подчеркнули, что энергоблок №6 стал третьим блоком Запорожской АЭС, получившим российскую лицензию на эксплуатацию. Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на энергоблок №1 и энергоблок №2, также станция получила лицензии на эксплуатацию радиационных источников и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.
"Лицензирование создает правовую основу для дальнейшей безопасной эксплуатации станции. При этом получение лицензии само по себе не означает возобновления выработки электроэнергии. Изменение режима работы энергоблока потребует отдельного решения и выполнения всех необходимых требований безопасности. Работа по лицензированию остальных энергоблоков продолжается", - рассказали в пресс-службе.