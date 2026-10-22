https://1prime.ru/20261022/zarplata-874497663.html
Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей
Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей
Разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T01:46+0300
2026-10-22T01:46+0300
2026-10-22T01:46+0300
россия
общество
чукотка
ингушетия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки - она составляет 243,7 тысячи рублей. При этом самый низкий средний размер трудовых доходов зафиксирован в Ингушетии - 42,7 тысячи рублей.
Таким образом, разница составляет 201 тысячу рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июле она составила 109,5 тысячи рублей.
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россия, общество , чукотка, ингушетия
РОССИЯ, Общество , Чукотка, Ингушетия
Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей
Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки - она составляет 243,7 тысячи рублей. При этом самый низкий средний размер трудовых доходов зафиксирован в Ингушетии - 42,7 тысячи рублей.
Таким образом, разница составляет 201 тысячу рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июле она составила 109,5 тысячи рублей.