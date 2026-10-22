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Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей

Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей

Разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T01:46+0300

2026-10-22T01:46+0300

2026-10-22T01:46+0300

россия

общество

чукотка

ингушетия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах России в июле составила 200 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки - она составляет 243,7 тысячи рублей. При этом самый низкий средний размер трудовых доходов зафиксирован в Ингушетии - 42,7 тысячи рублей. Таким образом, разница составляет 201 тысячу рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июле она составила 109,5 тысячи рублей.

чукотка

ингушетия

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россия, общество , чукотка, ингушетия