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Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96%

Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96%

Средняя зарплата в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:23+0300

2026-10-22T12:23+0300

2026-10-22T12:23+0300

россия

максим решетников

оэз

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании Международного форума особых экономических зон. "Средняя заработная плата в особых экономических зонах России за последние пять лет выросла на 96% и достигла 140 тысяч рублей. Сегодня она почти на 40% превышает средний уровень по стране", - приводит ведомство слова министра. При этом в 73% регионов с действующими ОЭЗ зарплата работников предприятий-резидентов превышает среднерегиональный уровень. Министр подчеркнул, что механизм ОЭЗ вышел за рамки региональных задач и все активнее встраивается в решение федеральных. "Экономике нужны высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие места с высокими зарплатами. У особых экономических зон здесь особая роль, поскольку они выступают центрами притяжения кадров, капиталов, технологий, современных производств", - сказал он, призывая региональные команды и управляющие компании сосредоточить поддержку на создании высокопроизводительных рабочих мест. Однако не нужно допускать увеличения разрыва между динамикой производительности труда и ростом зарплат. Другой задачей развития ОЭЗ остается повышение эффективности государственной поддержки. Министр рассказал, что государственные вложения в механизм ОЭЗ составили 682 миллиарда рублей, а доходы государства - 756 миллиардов. На каждый рубль предоставленных льгот федеральный бюджет получает 1,5 рубля налогов, а объем инвестиций резидентов в 9,5 раза превышает расходы на создание инфраструктуры. В министерстве отметили, что правительство продолжает компенсировать регионам затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ: в 2023–2025 годах на эти цели возмещено 9,5 миллиарда рублей, а в 2026 году предусмотрено еще 7,1 миллиарда. Помимо этого развитию инфраструктуры помогают и казначейские инфраструктурные кредиты, благодаря которым в 2025 году поддержку получили 20 проектов на 77 миллиарда рублей, в том числе десять ОЭЗ, а в 2026 году планируется поддержать еще 23 проекта на 88 миллиарда рублей, среди которых также десять ОЭЗ. Кроме того продолжается развитие туристско-рекреационных ОЭЗ, которых в настоящее время 13. Резиденты планируют построить 690 гостиниц - 136 уже построены. Для привлечения дополнительных инвестиций разработан механизм участия граждан в строительстве гостиниц. Отмечается и развитие международной кооперации. Так, в российских ОЭЗ работают более 100 зарубежных инвесторов из 34 стран. "Для расширения сотрудничества созданы Международная ассоциация ОЭЗ стран БРИКС и цифровая карта особых экономических зон объединения, которая помогает инвесторам находить площадки для реализации проектов", - заключили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максим решетников, оэз