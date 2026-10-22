Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/zarplata-874508727.html
Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96%
Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96%
Средняя зарплата в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:23+0300
2026-10-22T12:23+0300
россия
максим решетников
оэз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874508727.jpg?1792660986
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании Международного форума особых экономических зон. "Средняя заработная плата в особых экономических зонах России за последние пять лет выросла на 96% и достигла 140 тысяч рублей. Сегодня она почти на 40% превышает средний уровень по стране", - приводит ведомство слова министра. При этом в 73% регионов с действующими ОЭЗ зарплата работников предприятий-резидентов превышает среднерегиональный уровень. Министр подчеркнул, что механизм ОЭЗ вышел за рамки региональных задач и все активнее встраивается в решение федеральных. "Экономике нужны высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие места с высокими зарплатами. У особых экономических зон здесь особая роль, поскольку они выступают центрами притяжения кадров, капиталов, технологий, современных производств", - сказал он, призывая региональные команды и управляющие компании сосредоточить поддержку на создании высокопроизводительных рабочих мест. Однако не нужно допускать увеличения разрыва между динамикой производительности труда и ростом зарплат. Другой задачей развития ОЭЗ остается повышение эффективности государственной поддержки. Министр рассказал, что государственные вложения в механизм ОЭЗ составили 682 миллиарда рублей, а доходы государства - 756 миллиардов. На каждый рубль предоставленных льгот федеральный бюджет получает 1,5 рубля налогов, а объем инвестиций резидентов в 9,5 раза превышает расходы на создание инфраструктуры. В министерстве отметили, что правительство продолжает компенсировать регионам затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ: в 2023–2025 годах на эти цели возмещено 9,5 миллиарда рублей, а в 2026 году предусмотрено еще 7,1 миллиарда. Помимо этого развитию инфраструктуры помогают и казначейские инфраструктурные кредиты, благодаря которым в 2025 году поддержку получили 20 проектов на 77 миллиарда рублей, в том числе десять ОЭЗ, а в 2026 году планируется поддержать еще 23 проекта на 88 миллиарда рублей, среди которых также десять ОЭЗ. Кроме того продолжается развитие туристско-рекреационных ОЭЗ, которых в настоящее время 13. Резиденты планируют построить 690 гостиниц - 136 уже построены. Для привлечения дополнительных инвестиций разработан механизм участия граждан в строительстве гостиниц. Отмечается и развитие международной кооперации. Так, в российских ОЭЗ работают более 100 зарубежных инвесторов из 34 стран. "Для расширения сотрудничества созданы Международная ассоциация ОЭЗ стран БРИКС и цифровая карта особых экономических зон объединения, которая помогает инвесторам находить площадки для реализации проектов", - заключили в министерстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, оэз
РОССИЯ, Максим Решетников, ОЭЗ
12:23 22.10.2026
 
Средняя зарплата в ОЭЗ России за пять лет выросла на 96%

Решетников: средняя зарплата в ОЭЗ за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросла на 96% и составила 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании Международного форума особых экономических зон.
"Средняя заработная плата в особых экономических зонах России за последние пять лет выросла на 96% и достигла 140 тысяч рублей. Сегодня она почти на 40% превышает средний уровень по стране", - приводит ведомство слова министра.
При этом в 73% регионов с действующими ОЭЗ зарплата работников предприятий-резидентов превышает среднерегиональный уровень. Министр подчеркнул, что механизм ОЭЗ вышел за рамки региональных задач и все активнее встраивается в решение федеральных.
"Экономике нужны высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие места с высокими зарплатами. У особых экономических зон здесь особая роль, поскольку они выступают центрами притяжения кадров, капиталов, технологий, современных производств", - сказал он, призывая региональные команды и управляющие компании сосредоточить поддержку на создании высокопроизводительных рабочих мест.
Однако не нужно допускать увеличения разрыва между динамикой производительности труда и ростом зарплат. Другой задачей развития ОЭЗ остается повышение эффективности государственной поддержки.
Министр рассказал, что государственные вложения в механизм ОЭЗ составили 682 миллиарда рублей, а доходы государства - 756 миллиардов. На каждый рубль предоставленных льгот федеральный бюджет получает 1,5 рубля налогов, а объем инвестиций резидентов в 9,5 раза превышает расходы на создание инфраструктуры.
В министерстве отметили, что правительство продолжает компенсировать регионам затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ: в 2023–2025 годах на эти цели возмещено 9,5 миллиарда рублей, а в 2026 году предусмотрено еще 7,1 миллиарда.
Помимо этого развитию инфраструктуры помогают и казначейские инфраструктурные кредиты, благодаря которым в 2025 году поддержку получили 20 проектов на 77 миллиарда рублей, в том числе десять ОЭЗ, а в 2026 году планируется поддержать еще 23 проекта на 88 миллиарда рублей, среди которых также десять ОЭЗ.
Кроме того продолжается развитие туристско-рекреационных ОЭЗ, которых в настоящее время 13. Резиденты планируют построить 690 гостиниц - 136 уже построены. Для привлечения дополнительных инвестиций разработан механизм участия граждан в строительстве гостиниц.
Отмечается и развитие международной кооперации. Так, в российских ОЭЗ работают более 100 зарубежных инвесторов из 34 стран. "Для расширения сотрудничества созданы Международная ассоциация ОЭЗ стран БРИКС и цифровая карта особых экономических зон объединения, которая помогает инвесторам находить площадки для реализации проектов", - заключили в министерстве.
 
РОССИЯМаксим РешетниковОЭЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала