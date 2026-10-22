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Власти Москвы рассказали, сколько роботов работают на заводе "Рэнера" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Москвы рассказали, сколько роботов работают на заводе "Рэнера"
Власти Москвы рассказали, сколько роботов работают на заводе "Рэнера" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы рассказали, сколько роботов работают на заводе "Рэнера"
Более 450 промышленных роботов работают на заводе "Рэнера" московского кластера электробатарей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:39+0300
2026-10-22T21:41+0300
бизнес
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Более 450 промышленных роботов работают на заводе "Рэнера" московского кластера электробатарей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Он напомнил, что завод "Рэнера" был открыт в октябре при участии президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. К 2030 году кластер электробатарей обеспечит почти 70% всей потребности страны в аккумуляторных батареях. "Руками, конечно, эти батареи никто не создает. Ну и странно было бы, если такую химию можно было делать руками. А вот роботы могут. На заводе работают более 450 промышленных роботов", - сказал Гарбузов на сессии "Завод, который думает: выступление о будущем промышленности" в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума. В свою очередь, люди на предприятии "настраивают линии, следят, чтобы они работали правильно, и думают, как сделать завод еще лучше", добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики. Московский инвестиционно-промышленный форум проходит в столице с 20 по 25 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин
21:39 22.10.2026 (обновлено: 21:41 22.10.2026)
 
Власти Москвы рассказали, сколько роботов работают на заводе "Рэнера"

Гарбузов: более 450 роботов работают на заводе "Рэнера" кластера электробатарей в Москве

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Более 450 промышленных роботов работают на заводе "Рэнера" московского кластера электробатарей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что завод "Рэнера" был открыт в октябре при участии президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. К 2030 году кластер электробатарей обеспечит почти 70% всей потребности страны в аккумуляторных батареях.
"Руками, конечно, эти батареи никто не создает. Ну и странно было бы, если такую химию можно было делать руками. А вот роботы могут. На заводе работают более 450 промышленных роботов", - сказал Гарбузов на сессии "Завод, который думает: выступление о будущем промышленности" в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума.
В свою очередь, люди на предприятии "настраивают линии, следят, чтобы они работали правильно, и думают, как сделать завод еще лучше", добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики.
Московский инвестиционно-промышленный форум проходит в столице с 20 по 25 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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