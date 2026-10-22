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Разворот из-под 2500 - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Разворот из-под 2500
Разворот из-под 2500 - 22.10.2026, ПРАЙМ
Разворот из-под 2500
Индекс Московской биржи на пике среды был выше 2480 пунктов, и до целевых круглых 2500 пунктов не хватало менее процента, но он не удержался на четырехмесячной... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:36+0300
2026-10-22T10:36+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на пике среды был выше 2480 пунктов, и до целевых круглых 2500 пунктов не хватало менее процента, но он не удержался на четырехмесячной вершине и свалился под 2430 пунктов. На закрытии немного отскочили, и дневные потери индекса составили около одного процента. Фактор смены настроений — завершившиеся переговоры специальных представителей Трампа с президентом Российской Федерации. По сути, вчера была коррекция "по факту" после ралли на ожиданиях. По технике пока ничего страшного — тренды рынка акций направлены вверх, и после отката вероятна новая волна роста. Завтра Центральный банк огласит ставку — она наверняка сохранится на уровне 14 процентов, и этот фактор вряд ли будет сильно влиять на курсы бумаг, а вот по рублю есть нюансы.Сильнее рынка в среду — акции "Интер РАО" с ростом на 3,5 процента. Курс на рынке взлетал под 2,78 рубля, а поддержка теперь на уровне 2,7 рубля. Бумаги раллируют к уровням июня, когда был большой дивидендный гэп. Корпорация генерирует наличность и делится прибылью с акционерами. Акции входят в наш топ-портфель отраслевых акций с целевым ориентиром 3,9 рубля, или плюс 43 процента от текущих уровней.Слабее рынка — акции "Полюса" с падением на 4 процента. Золото под давлением, унция ниже 4100 долларов, и бумаги золотодобытчика падают к 1120 рублям. Недавний скачок — не более чем отскок после обвала, и курс возвращается к справедливым уровням. Там нет дивидендов, а целевой ориентир снижен до 1000 рублей.Рубль ускорился вверх, курсы иностранных валют упали более чем на процент и обновили минимумы осени — доллар уже ниже 82 рублей, евро под 92 рублями, юань у 12,2 рубля. Давят на курсы факторы денежно-кредитной политики Центрального банка, смягчившаяся геополитика и ралли нефти и газа. Фактор спроса на валюту от Министерства финансов не может перебить фактор предложения валюты на рынке от экспортеров. Курсы технически уже перепроданы, но по инерции до отскока могут быть еще немного ниже. А фактор Центрального банка для курса национальной валюты уже отыгран.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, михаил зельцер, мосбиржа, интер рао, минфин
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Интер РАО, Минфин
10:36 22.10.2026
 
Разворот из-под 2500

Эксперт Зельцер: рынок акций после отката сохраняет потенциал роста

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на пике среды был выше 2480 пунктов, и до целевых круглых 2500 пунктов не хватало менее процента, но он не удержался на четырехмесячной вершине и свалился под 2430 пунктов. На закрытии немного отскочили, и дневные потери индекса составили около одного процента. Фактор смены настроений — завершившиеся переговоры специальных представителей Трампа с президентом Российской Федерации. По сути, вчера была коррекция "по факту" после ралли на ожиданиях. По технике пока ничего страшного — тренды рынка акций направлены вверх, и после отката вероятна новая волна роста. Завтра Центральный банк огласит ставку — она наверняка сохранится на уровне 14 процентов, и этот фактор вряд ли будет сильно влиять на курсы бумаг, а вот по рублю есть нюансы.
Сильнее рынка в среду — акции "Интер РАО" с ростом на 3,5 процента. Курс на рынке взлетал под 2,78 рубля, а поддержка теперь на уровне 2,7 рубля. Бумаги раллируют к уровням июня, когда был большой дивидендный гэп. Корпорация генерирует наличность и делится прибылью с акционерами. Акции входят в наш топ-портфель отраслевых акций с целевым ориентиром 3,9 рубля, или плюс 43 процента от текущих уровней.
Слабее рынка — акции "Полюса" с падением на 4 процента. Золото под давлением, унция ниже 4100 долларов, и бумаги золотодобытчика падают к 1120 рублям. Недавний скачок — не более чем отскок после обвала, и курс возвращается к справедливым уровням. Там нет дивидендов, а целевой ориентир снижен до 1000 рублей.
Рубль ускорился вверх, курсы иностранных валют упали более чем на процент и обновили минимумы осени — доллар уже ниже 82 рублей, евро под 92 рублями, юань у 12,2 рубля. Давят на курсы факторы денежно-кредитной политики Центрального банка, смягчившаяся геополитика и ралли нефти и газа. Фактор спроса на валюту от Министерства финансов не может перебить фактор предложения валюты на рынке от экспортеров. Курсы технически уже перепроданы, но по инерции до отскока могут быть еще немного ниже. А фактор Центрального банка для курса национальной валюты уже отыгран.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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