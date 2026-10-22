https://1prime.ru/20261022/zeltser-874503810.html

Разворот из-под 2500

Разворот из-под 2500 - 22.10.2026, ПРАЙМ

Разворот из-под 2500

Индекс Московской биржи на пике среды был выше 2480 пунктов, и до целевых круглых 2500 пунктов не хватало менее процента, но он не удержался на четырехмесячной... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:36+0300

2026-10-22T10:36+0300

2026-10-22T10:36+0300

мнения аналитиков

рынок

торги

михаил зельцер

мосбиржа

интер рао

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874503810.jpg?1792654613

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи на пике среды был выше 2480 пунктов, и до целевых круглых 2500 пунктов не хватало менее процента, но он не удержался на четырехмесячной вершине и свалился под 2430 пунктов. На закрытии немного отскочили, и дневные потери индекса составили около одного процента. Фактор смены настроений — завершившиеся переговоры специальных представителей Трампа с президентом Российской Федерации. По сути, вчера была коррекция "по факту" после ралли на ожиданиях. По технике пока ничего страшного — тренды рынка акций направлены вверх, и после отката вероятна новая волна роста. Завтра Центральный банк огласит ставку — она наверняка сохранится на уровне 14 процентов, и этот фактор вряд ли будет сильно влиять на курсы бумаг, а вот по рублю есть нюансы.Сильнее рынка в среду — акции "Интер РАО" с ростом на 3,5 процента. Курс на рынке взлетал под 2,78 рубля, а поддержка теперь на уровне 2,7 рубля. Бумаги раллируют к уровням июня, когда был большой дивидендный гэп. Корпорация генерирует наличность и делится прибылью с акционерами. Акции входят в наш топ-портфель отраслевых акций с целевым ориентиром 3,9 рубля, или плюс 43 процента от текущих уровней.Слабее рынка — акции "Полюса" с падением на 4 процента. Золото под давлением, унция ниже 4100 долларов, и бумаги золотодобытчика падают к 1120 рублям. Недавний скачок — не более чем отскок после обвала, и курс возвращается к справедливым уровням. Там нет дивидендов, а целевой ориентир снижен до 1000 рублей.Рубль ускорился вверх, курсы иностранных валют упали более чем на процент и обновили минимумы осени — доллар уже ниже 82 рублей, евро под 92 рублями, юань у 12,2 рубля. Давят на курсы факторы денежно-кредитной политики Центрального банка, смягчившаяся геополитика и ралли нефти и газа. Фактор спроса на валюту от Министерства финансов не может перебить фактор предложения валюты на рынке от экспортеров. Курсы технически уже перепроданы, но по инерции до отскока могут быть еще немного ниже. А фактор Центрального банка для курса национальной валюты уже отыгран.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Михаил Зельцер https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Михаил Зельцер https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги, михаил зельцер, мосбиржа, интер рао, минфин