https://1prime.ru/20261022/zloumyshlenniki-874516901.html
Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom
Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom - 22.10.2026, ПРАЙМ
Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom
Злоумышленники получили доступ к данным сервиса учетных записей компании Caprom, разработчика известных видеоигр, таких как Resident Evil и Street Fighter,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:37+0300
2026-10-22T14:37+0300
2026-10-22T14:37+0300
технологии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники получили доступ к данным сервиса учетных записей компании Caprom, разработчика известных видеоигр, таких как Resident Evil и Street Fighter, компания уже обратилась в полицию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте разработчика.
"Компания Capcom Co., Ltd. установила, что произошел несанкционированный доступ третьих лиц к определенным данным пользователей, связанным с CAPCOM ID - сервисом учетных записей для онлайн-услуг, предоставляемым компанией. Capcom приносит искренние извинения за возникшие неудобства и беспокойство, которые эта ситуация доставила клиентам и другим заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что взлом затронул данные адресов электронной почты и идентификаторов системы у более чем 11,7 миллиона записей по всему миру. Из них у 196 записей злоумышленники сменили пароль, а у 43 записей утекли данные о дате рождения, поле, регионе и псевдониме.
"В дальнейшем Capcom уведомит пользователей, которых затронул этот инцидент. Данные о банковских картах в число затронутых сведений не входят", - подчеркнули в компании.
Разработчик отметил, что принял все необходимые экстренные меры. При этом сервисы, в которых используется учетная запись, продолжают работать, а на доступе к играм инцидент не сказался.
"Компания Capcom сообщила об инциденте в полицию префектуры Осака и комиссию по защите личных данных Японии. В настоящее время компания продолжает следить за ситуацией, проводить расследование и оценивать полный масштаб последствий", - добавили в компании.
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технологии, бизнес, общество , япония
Технологии, Бизнес, Общество , ЯПОНИЯ
Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom
Разработчик видеоигр Caprom сообщил о взломе сервиса учетных записей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники получили доступ к данным сервиса учетных записей компании Caprom, разработчика известных видеоигр, таких как Resident Evil и Street Fighter, компания уже обратилась в полицию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте разработчика.
"Компания Capcom Co., Ltd. установила, что произошел несанкционированный доступ третьих лиц к определенным данным пользователей, связанным с CAPCOM ID - сервисом учетных записей для онлайн-услуг, предоставляемым компанией. Capcom приносит искренние извинения за возникшие неудобства и беспокойство, которые эта ситуация доставила клиентам и другим заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что взлом затронул данные адресов электронной почты и идентификаторов системы у более чем 11,7 миллиона записей по всему миру. Из них у 196 записей злоумышленники сменили пароль, а у 43 записей утекли данные о дате рождения, поле, регионе и псевдониме.
"В дальнейшем Capcom уведомит пользователей, которых затронул этот инцидент. Данные о банковских картах в число затронутых сведений не входят", - подчеркнули в компании.
Разработчик отметил, что принял все необходимые экстренные меры. При этом сервисы, в которых используется учетная запись, продолжают работать, а на доступе к играм инцидент не сказался.
"Компания Capcom сообщила об инциденте в полицию префектуры Осака и комиссию по защите личных данных Японии. В настоящее время компания продолжает следить за ситуацией, проводить расследование и оценивать полный масштаб последствий", - добавили в компании.