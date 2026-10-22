https://1prime.ru/20261022/zloumyshlenniki-874516901.html

Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom

Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom - 22.10.2026, ПРАЙМ

Злоумышленники получили доступ к данным сервиса Caprom

Злоумышленники получили доступ к данным сервиса учетных записей компании Caprom, разработчика известных видеоигр, таких как Resident Evil и Street Fighter,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:37+0300

2026-10-22T14:37+0300

2026-10-22T14:37+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники получили доступ к данным сервиса учетных записей компании Caprom, разработчика известных видеоигр, таких как Resident Evil и Street Fighter, компания уже обратилась в полицию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте разработчика. "Компания Capcom Co., Ltd. установила, что произошел несанкционированный доступ третьих лиц к определенным данным пользователей, связанным с CAPCOM ID - сервисом учетных записей для онлайн-услуг, предоставляемым компанией. Capcom приносит искренние извинения за возникшие неудобства и беспокойство, которые эта ситуация доставила клиентам и другим заинтересованным лицам", - говорится в сообщении. Там отмечается, что взлом затронул данные адресов электронной почты и идентификаторов системы у более чем 11,7 миллиона записей по всему миру. Из них у 196 записей злоумышленники сменили пароль, а у 43 записей утекли данные о дате рождения, поле, регионе и псевдониме. "В дальнейшем Capcom уведомит пользователей, которых затронул этот инцидент. Данные о банковских картах в число затронутых сведений не входят", - подчеркнули в компании. Разработчик отметил, что принял все необходимые экстренные меры. При этом сервисы, в которых используется учетная запись, продолжают работать, а на доступе к играм инцидент не сказался. "Компания Capcom сообщила об инциденте в полицию префектуры Осака и комиссию по защите личных данных Японии. В настоящее время компания продолжает следить за ситуацией, проводить расследование и оценивать полный масштаб последствий", - добавили в компании.

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технологии, бизнес, общество , япония