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Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки
Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки - 22.10.2026, ПРАЙМ
Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки
Состоятельные инвесторы из США, Европы и с Ближнего Востока, обеспокоенные войнами, долгами и политической нестабильностью у себя дома, все чаще выбирают... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:38+0300
2026-10-22T14:38+0300
мировая экономика
сингапур
европа
золото
центральные банки
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Состоятельные инвесторы из США, Европы и с Ближнего Востока, обеспокоенные войнами, долгами и политической нестабильностью у себя дома, все чаще выбирают Сингапур для хранения золота, пишет Bloomberg."Богатые зарубежные инвесторы отправляют свой металл в Сингапур, рассчитывая обрести то, чего сам по себе драгоценный металл обеспечить не в состоянии: спокойствие и уверенность в сохранности", — отмечает агентство.По данным Bloomberg, частные запасы золота в Сингапуре с 2014 года выросли примерно в 16 раз и в прошлом году превысили 800 метрических тонн. По оценкам дилера по торговле драгоценными металлами J. Rotbart &amp; Co, основная часть прироста пришлась на Европу. Компания прогнозирует дальнейший рост в этом и следующем годах.Агентство подчеркивает, что интерес к золоту вырос за последние несколько лет после того, как в 2022 году центральные банки ускорили закупки драгметалла. Это дало толчок многолетнему ралли. Инвесторы по-прежнему видят в золоте спасительную гавань на фоне раздувающихся госдолгов и геополитических рисков, даже несмотря на то, что в последнее время котировки драгметалла оказались под давлением."Люди, которые хотят хранить золото в течение длительного времени — 30 или 40 лет, — обычно стремятся найти богатую страну, в которой нет надвигающегося кризиса пенсионной системы и которая способна себя защитить. Сингапур именно такой", — сказал предприниматель Грегор Грегерсен.Власти Сингапура строят инфраструктуру, чтобы сделать страну крупным рынком золота: в июне было объявлено, что Сингапурская биржа запустит внебиржевую клиринговую систему к концу 2026 года, а Денежно-кредитное управление Сингапура введет услуги хранения для иностранных центробанков и суверенных фондов.При этом приток остаётся небольшим по меркам мирового рынка: импорт золота в Сингапур вырос на 44% до 171 тонны к августу, тогда как в Лондоне хранится почти в 60 раз больше. Но для местных банков важнее направление, резюмирует Bloomberg.
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мировая экономика, сингапур, европа, золото, центральные банки
Мировая экономика, СИНГАПУР, ЕВРОПА, золото, центральные банки
14:38 22.10.2026
 
Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки

Bloomberg: состоятельные инвесторы перевозят золото в Сингапур, спасаясь от войн и долгов

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСлитки золота на транспортной ленте
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Состоятельные инвесторы из США, Европы и с Ближнего Востока, обеспокоенные войнами, долгами и политической нестабильностью у себя дома, все чаще выбирают Сингапур для хранения золота, пишет Bloomberg.
"Богатые зарубежные инвесторы отправляют свой металл в Сингапур, рассчитывая обрести то, чего сам по себе драгоценный металл обеспечить не в состоянии: спокойствие и уверенность в сохранности", — отмечает агентство.
По данным Bloomberg, частные запасы золота в Сингапуре с 2014 года выросли примерно в 16 раз и в прошлом году превысили 800 метрических тонн. По оценкам дилера по торговле драгоценными металлами J. Rotbart & Co, основная часть прироста пришлась на Европу. Компания прогнозирует дальнейший рост в этом и следующем годах.
Агентство подчеркивает, что интерес к золоту вырос за последние несколько лет после того, как в 2022 году центральные банки ускорили закупки драгметалла. Это дало толчок многолетнему ралли. Инвесторы по-прежнему видят в золоте спасительную гавань на фоне раздувающихся госдолгов и геополитических рисков, даже несмотря на то, что в последнее время котировки драгметалла оказались под давлением.
"Люди, которые хотят хранить золото в течение длительного времени — 30 или 40 лет, — обычно стремятся найти богатую страну, в которой нет надвигающегося кризиса пенсионной системы и которая способна себя защитить. Сингапур именно такой", — сказал предприниматель Грегор Грегерсен.
Власти Сингапура строят инфраструктуру, чтобы сделать страну крупным рынком золота: в июне было объявлено, что Сингапурская биржа запустит внебиржевую клиринговую систему к концу 2026 года, а Денежно-кредитное управление Сингапура введет услуги хранения для иностранных центробанков и суверенных фондов.
При этом приток остаётся небольшим по меркам мирового рынка: импорт золота в Сингапур вырос на 44% до 171 тонны к августу, тогда как в Лондоне хранится почти в 60 раз больше. Но для местных банков важнее направление, резюмирует Bloomberg.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
Эксперт объяснил, почему золото может подешеветь
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Мировая экономикаСИНГАПУРЕВРОПАзолотоцентральные банки
 
 
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