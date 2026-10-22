https://1prime.ru/20261022/zoloto-874516987.html

Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки

Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки - 22.10.2026, ПРАЙМ

Золотая эвакуация: Bloomberg узнал, куда богачи вывозят слитки

Состоятельные инвесторы из США, Европы и с Ближнего Востока, обеспокоенные войнами, долгами и политической нестабильностью у себя дома, все чаще выбирают... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:38+0300

2026-10-22T14:38+0300

2026-10-22T14:38+0300

мировая экономика

сингапур

европа

золото

центральные банки

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Состоятельные инвесторы из США, Европы и с Ближнего Востока, обеспокоенные войнами, долгами и политической нестабильностью у себя дома, все чаще выбирают Сингапур для хранения золота, пишет Bloomberg."Богатые зарубежные инвесторы отправляют свой металл в Сингапур, рассчитывая обрести то, чего сам по себе драгоценный металл обеспечить не в состоянии: спокойствие и уверенность в сохранности", — отмечает агентство.По данным Bloomberg, частные запасы золота в Сингапуре с 2014 года выросли примерно в 16 раз и в прошлом году превысили 800 метрических тонн. По оценкам дилера по торговле драгоценными металлами J. Rotbart & Co, основная часть прироста пришлась на Европу. Компания прогнозирует дальнейший рост в этом и следующем годах.Агентство подчеркивает, что интерес к золоту вырос за последние несколько лет после того, как в 2022 году центральные банки ускорили закупки драгметалла. Это дало толчок многолетнему ралли. Инвесторы по-прежнему видят в золоте спасительную гавань на фоне раздувающихся госдолгов и геополитических рисков, даже несмотря на то, что в последнее время котировки драгметалла оказались под давлением."Люди, которые хотят хранить золото в течение длительного времени — 30 или 40 лет, — обычно стремятся найти богатую страну, в которой нет надвигающегося кризиса пенсионной системы и которая способна себя защитить. Сингапур именно такой", — сказал предприниматель Грегор Грегерсен.Власти Сингапура строят инфраструктуру, чтобы сделать страну крупным рынком золота: в июне было объявлено, что Сингапурская биржа запустит внебиржевую клиринговую систему к концу 2026 года, а Денежно-кредитное управление Сингапура введет услуги хранения для иностранных центробанков и суверенных фондов.При этом приток остаётся небольшим по меркам мирового рынка: импорт золота в Сингапур вырос на 44% до 171 тонны к августу, тогда как в Лондоне хранится почти в 60 раз больше. Но для местных банков важнее направление, резюмирует Bloomberg.

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сингапур

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мировая экономика, сингапур, европа, золото, центральные банки