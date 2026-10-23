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Bloomberg: расходы Meta* на ИИ испугали кредитный рынок

Bloomberg: расходы Meta* на ИИ испугали кредитный рынок - 23.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: расходы Meta* на ИИ испугали кредитный рынок

Показатель кредитного риска Meta Platforms* достиг рекордного уровня, поскольку планы по увеличению капитальных расходов вновь усилили опасения, что... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:46+0300

2026-10-23T11:46+0300

2026-10-23T11:46+0300

финансы

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Показатель кредитного риска Meta Platforms* достиг рекордного уровня, поскольку планы по увеличению капитальных расходов вновь усилили опасения, что технологические гиганты наберут еще больше долгов ради развития искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.Цена пятилетних кредитных дефолтных свопов по долгу Meta* выросла на 8,9 базисного пункта, примерно до 119,3 базисного пункта в год, — это самый высокий внутридневной уровень с момента начала активной торговли свопами около года назад. Стоимость защиты от дефолта выросла и у других гигантов, включая Oracle, Microsoft и Broadcom."Гонка вооружений ИИ все больше уступает место "гонке вооружений финансирования". Конкуренция за ограниченный капитал существует. Каждая поразительная сумма капитальных затрат заставляет рынок сразу рассчитать, сколько долга может быть за ней, и эта тень предложения становится все больше", — заявил старший трейдер по фиксированным доходам Allspring Global Investments Марк Клегг.Meta* сообщила, что договорилась потратить около 825 миллиардов долларов в будущем на различные аренды и контракты, многие из которых связаны с вычислительной мощностью и инфраструктурой ИИ, — в июле речь шла почти о 700 миллиардах. Как отметил глава DoiT International Вадим Соловей, компания добавила около 100 миллиардов долларов неотменяемых обязательств за один квартал и подписывает договоры аренды дата-центров сроком от 18 до 30 лет на вершине рынка дефицита. При этом свободный денежный поток Meta* за квартал стал отрицательным — минус 2,12 миллиарда долларов против плюс 10,6 миллиарда годом ранее. Как отметил директор по исследованиям Morgan Stanley Вишванат Тирупаттур, еще один сдвиг на 100 базисных пунктов не станет сдерживающим фактором для этих капитальных затрат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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финансы, meta, bloomberg, мировая экономика, oracle