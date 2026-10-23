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Получателей 90% гуманитарной помощи Афганистану почти невозможно отследить

Получателей 90% гуманитарной помощи Афганистану почти невозможно отследить - 23.10.2026, ПРАЙМ

Получателей 90% гуманитарной помощи Афганистану почти невозможно отследить

Получателей более 90% гуманитарной помощи в денежном выражении, выделяемой мировым сообществом Афганистану, отследить практически невозможно, сообщает... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:43+0300

2026-10-23T15:43+0300

2026-10-23T15:43+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Получателей более 90% гуманитарной помощи в денежном выражении, выделяемой мировым сообществом Афганистану, отследить практически невозможно, сообщает работающая в стране независимая исследовательская и аналитическая организация Kabul Institute. "Кому именно идет 91% гуманитарной помощи, выделяемой Афганистану, определить не представляется возможным, отследить удалось лишь около 9% из выделенных ему 8 миллиардов долларов", - говорится в докладе, подготовленном названной организацией. По ее данным, из 8 миллиардов долларов гуманитарной помощи, направленной в Афганистан с августа 2021 по сентябрь 2026 года, удалось отследить лишь 721,9 миллиона долларов, что составляет лишь около 9%. В докладе отмечается, что с 2021 года объем глобальной гуманитарной помощи Афганистану сократился на 80%. Помимо этого в организации сообщили, что "из 3,78 миллиарда долларов, обещанных стране в начавшемся в конце марта текущем афганском году, до населения пока не дошло ни цента". Kabul Institute намерен запустить специализированную платформу Afghanistan Aid Tracker для отслеживания гуманитарной помощи, управлять которой будут руководитель организации Навид Кавуси, основатель и директор по развитию компании Aseel - афганской платформы электронной коммерции и гуманитарной деятельности - Лайма Муртаза, а также младший научный сотрудник Австралийского института экономики и мира Мохиб Экбаль. Заявленная цель исследования - показать, какую часть выделенной помощи удается проследить и какие препятствия мешают достижению большей транспарентности в ее распределении. Ранее мониторинговые организации уже выражали обеспокоенность по поводу непрозрачности международной помощи и риска ее перенаправления в Афганистане. В докладе, опубликованном в августе 2025 года, Специальный генеральный инспектор США по вопросам реконструкции Афганистана (SIGAR) обвинил афганские власти в использовании принуждения и административных рычагов для контроля над распределением помощи, лишении поддержки некоторых нацменьшинств и оказании давления на гуманитарных работников. Kabul Institute - независимая исследовательская и аналитическая организация, работающая в Афганистане, миссия которой заключаются в проведениии анализа ситуации в стране, формировании общественного мнения и участии самих афганцев в процессах восстановления. В фокусе ее внимания анализ текущей ситуации, выявление ключевых вызовов и поиск путей решения проблем страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, сша