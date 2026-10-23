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Рынок акций РФ снизился в ответ на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Рынок акций РФ снизился в ответ на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ снизился в ответ на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Российский рынок акций перешел к снижению в ответ на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:38+0300
2026-10-23T13:38+0300
2026-10-23T13:38+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению в ответ на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.33 мск опускается на 0,14% к предыдущему закрытию, до 2 426,17 пункта. До решения ЦБ РФ в 13.30 мск индикатор демонстрировал рост примерно на 0,3%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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рынок, акции, торги, банк россии, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Банк России, Мосбиржа
Рынок акций РФ снизился в ответ на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Мосбиржа снизилась на 0,14% в ответ на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%