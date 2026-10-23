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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45%
Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 1,45%, за неделю - на 1,59%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:20+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 1,45%, за неделю - на 1,59%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,45%, до 2464,67 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,59%.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,45%, до 2464,67 пункта
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 1,45%, за неделю - на 1,59%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,45%, до 2464,67 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,59%.