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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,45%

Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 1,45%, за неделю - на 1,59%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:20+0300

2026-10-23T19:20+0300

2026-10-23T19:20+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 1,45%, за неделю - на 1,59%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,45%, до 2464,67 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,59%.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа, торги