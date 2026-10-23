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"Бычьи" сигналы: аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций

"Бычьи" сигналы: аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Бычьи" сигналы: аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и снижения рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:49+0300

2026-10-23T21:49+0300

2026-10-23T21:49+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и снижения рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,3% - до 2496 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом упадет на 3 доллара и составит 113,1 доллара за баррель, курс евро на форексе почти не изменится и составит 1,12 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 5 копеек и составит 12,11 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 96 копеек, до 81,50 рубля, евро – на 1,26 рубля, до 91,50 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 14%. Такое решение было ожидаемо. ЦБ дал нейтральный сигнал, однако прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повысил до 12,5–13,5% с предыдущих 10,5–12,5%. Рынок сразу после оглашения решения сорвался в минус, но очень быстро восстановился – дороговизна нефти и подвижки на внешнем контуре сейчас имеют большее влияние на сентимент, чем монетарный фактор ",- отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". На внешнем треке фокусные темы прежние: Ближний Восток, цены на нефть, решения и сигналы регуляторов, сезон отчетностей в США. "В ближайшую неделю траектория курса рубля и динамика российского фондового рынка останутся преимущественно под влиянием геополитической повестки. При этом публикуемые макроэкономические показатели продолжат играть значимую роль для участников рынка. Рынок будет фокусироваться на дальнейшей информации о будущем возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, поэтому можно ожидать, что динамика фондовых индексов будет весьма волатильной", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. В середине недели рынки, в первую очередь валютный, могут отреагировать на выход данных Росстата по динамике промышленного производства за сентябрь и 9 месяцев 2026 года: публикация ожидается поздно вечером 28 октября, но основной отклик рынка проявится, вероятнее всего, в четверг, напомнила она. Ключевыми драйверами роста котировок выступают улучшение геополитических ожиданий и повышение цен на нефть. При этом решение регулятора о сохранении ключевой ставки на уровне 14% уже учтено участниками рынка и не привело к значимому давлению на динамику индексов, рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Бычьи" сигналы для рынка могут поступить как со стороны геополитики и конкретики в отношении очередных встреч официальных лиц для продолжения мирных переговоров по Украине, так и более высоких цен на энергоресурсы и активизации сезона квартальных отчетностей и дивидендных ожиданий", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Теперь основным драйвером для активов в РФ вновь станет геополитика. Инвесторы будут ждать большей ясности по организации трехсторонней встречи между лидерами РФ, США и КНР, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль поищет направление движения В начале следующей неделе вероятен дальнейший этап укрепления рубля, с возможностью формирования новых локальных максимумов в первой половине недели, полагает Зварич из ПСБ. "Основным фактором поддержки курса выступает повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к ключевой дате налоговых выплат 28 октября", - поясняет он. "Во второй половине недели эффект этой поддержки может ослабнуть. В частности, курс юаня в первой половине недели способен снизиться до нижней границы диапазона 11,8–12,3 рубля, после чего не исключен возврат котировок к средним значениям указанного коридора", - резюмирует Зварич. Со среды - 28 октября - рынок окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, и дальнейшее укрепление рубля без нового геополитического позитива может стать затруднительным, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Динамика индексов Смирнов полагает, что бенчмарк краткосрочно продолжит двигаться в диапазоне 2400-2500 пунктов. "Перспективы возобновления трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в ноябре, а также встречи российского, китайского и американского лидеров на саммите АТЭС будут удерживать от серьезной фиксации прибыли, однако для прорыва за верхнюю границу прогнозного диапазона одних позитивных ожиданий недостаточно", - рассказал он. В случае улучшения "деэскалационных настроений" индекс Мосбиржи в моменте способен уйти выше 2480 пунктов, делится Григорьев. При этом более вероятным сценарием он видит консолидацию в районе 2440-2470 пунктов. "Индекс Мосбиржи способен протестировать локальные максимумы с потенциальным выходом в целевой диапазон 2500–2600 пунктов. В отраслевом разрезе опережающую динамику относительно рынка могут показать нефтегазовый и финансовый сектор. Одновременно сохраняется потенциал спроса в отдельных бумагах электроэнергетического и потребительского сегментов", - делится Зварич. "Российский фондовый рынок на следующей неделе сохраняет базу для развития восходящего движения при положении индексов Мосбиржи и РТС выше поддержек 2415 пунктов и 900 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При умеренно позитивном сценарии рублевый индикатор вскоре протестирует 2500 пунктов, а долларовый РТС – 955 пунктов", - анализирует Кожухова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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акции, рынок, мосбиржа, россия, торги