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Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива

Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива - 23.10.2026, ПРАЙМ

Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива

Акции "Роснефти" в ходе вечерней сессии усилил рост до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива, следует из данных Мосбиржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T23:23+0300

2026-10-23T23:23+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Роснефти" в ходе вечерней сессии усилил рост до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива, следует из данных Мосбиржи. Основные объемы дизельного топлива в США и на мировые рынки могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. К 23.00 мск акции "Роснефти" дорожали на 2,6%. После заявлений Новака они добавили в росте более 1%.

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рынок, торги, сша, александр новак, роснефть, мосбиржа