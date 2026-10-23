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Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива
Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива - 23.10.2026, ПРАЙМ
Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива
Акции "Роснефти" в ходе вечерней сессии усилил рост до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива, следует из данных Мосбиржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:23+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Роснефти" в ходе вечерней сессии усилил рост до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива, следует из данных Мосбиржи.
Основные объемы дизельного топлива в США и на мировые рынки могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
К 23.00 мск акции "Роснефти" дорожали на 2,6%. После заявлений Новака они добавили в росте более 1%.
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рынок, торги, сша, александр новак, роснефть, мосбиржа
Рынок, Торги, США, Александр Новак, Роснефть, Мосбиржа
Акции "Роснефти" усилили рост на новостях о поставках топлива
Акции "Роснефти" выросли до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Роснефти" в ходе вечерней сессии усилил рост до 2,6% на новостях о поставках дизельного топлива, следует из данных Мосбиржи.
Основные объемы дизельного топлива в США и на мировые рынки могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
К 23.00 мск акции "Роснефти" дорожали на 2,6%. После заявлений Новака они добавили в росте более 1%.