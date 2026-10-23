https://1prime.ru/20261023/alihanov-874578262.html
Алиханов призвал активнее внедрять роботизацию в промышленности
Алиханов призвал активнее внедрять роботизацию в промышленности - 23.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов призвал активнее внедрять роботизацию в промышленности
Рост зарплат в российской промышленности не может продолжаться бесконечно, поэтому предприятиям необходимо активнее внедрять роботизацию и автоматизацию на фоне | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:55+0300
2026-10-23T19:55+0300
2026-10-23T19:57+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Рост зарплат в российской промышленности не может продолжаться бесконечно, поэтому предприятиям необходимо активнее внедрять роботизацию и автоматизацию на фоне нехватки квалифицированных кадров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы видели гонку зарплат в 2023-2024 году. Разогнали очень высоко зарплаты. Я считаю, что, наверное, это и неплохо - капиталисты должны делиться с людьми, трудящимися на заводах. Но, тем не менее, понятно, что эта спираль зарплатных гонок не может продолжаться бесконечно. У нас есть очень хороший апсайд для роботизации и автоматизации", - сказал он на форуме "Российский промышленник". Алиханов подчеркнул, что нехватка квалифицированных работников стала одним из главных вызовов для отрасли. В ходе опроса о перспективах развития до 2030 года 73% участников назвали обеспеченность кадрами и уровень их мотивации наиболее важной проблемой. Министр подчеркнул, что подготовка новых квалифицированных работников требует времени, поэтому предприятиям необходимо повышать производительность за счет автоматизации. При этом, отметил Алиханов, внедрение роботов не должно ограничиваться закупкой оборудования - компаниям также необходимо развивать системы сбора данных и управления производственными процессами.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов призвал активнее внедрять роботизацию в промышленности
Алиханов: зарплатная гонка в промышленности не может продолжаться бесконечно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Рост зарплат в российской промышленности не может продолжаться бесконечно, поэтому предприятиям необходимо активнее внедрять роботизацию и автоматизацию на фоне нехватки квалифицированных кадров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы видели гонку зарплат в 2023-2024 году. Разогнали очень высоко зарплаты. Я считаю, что, наверное, это и неплохо - капиталисты должны делиться с людьми, трудящимися на заводах. Но, тем не менее, понятно, что эта спираль зарплатных гонок не может продолжаться бесконечно. У нас есть очень хороший апсайд для роботизации и автоматизации", - сказал он на форуме "Российский промышленник".
Алиханов подчеркнул, что нехватка квалифицированных работников стала одним из главных вызовов для отрасли. В ходе опроса о перспективах развития до 2030 года 73% участников назвали обеспеченность кадрами и уровень их мотивации наиболее важной проблемой.
Министр подчеркнул, что подготовка новых квалифицированных работников требует времени, поэтому предприятиям необходимо повышать производительность за счет автоматизации.
При этом, отметил Алиханов, внедрение роботов не должно ограничиваться закупкой оборудования - компаниям также необходимо развивать системы сбора данных и управления производственными процессами.