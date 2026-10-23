https://1prime.ru/20261023/alikhanov-874552066.html
Минпромторг ожидает рост промышленного производства в России
Минпромторг ожидает рост промышленного производства в России - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает рост промышленного производства в России
Рост промышленного производства в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 0,5-1%, при этом Минпромторг РФ обсуждает меры для выхода на устойчивые темпы... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
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промышленность
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 0,5-1%, при этом Минпромторг РФ обсуждает меры для выхода на устойчивые темпы роста в 2-3% в ближайшие годы, заявил журналистам глава ведомства Антон Алиханов. "Мы вышли на определенное плато по промышленному производству. Ожидаем роста где-то от 0,5% до 1% в этом году. И сейчас как раз обсуждаем новые меры, которые бы этот импульс нам дали. Мы смогли бы выйти на темпы 2-3% в год такого устойчивого роста промышленности на ближайшие годы", - сказал он на форуме "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. По словам министра, в ряде отраслей сохраняется охлаждение, наблюдаемое с прошлого года. При этом в последние месяцы отмечается оживление в автомобильной промышленности, производстве мебели, фармацевтике, радиоэлектронике и специальной технике. Алиханов отметил, что в машиностроении сформировались избыточные мощности, и для их загрузки необходимо стимулировать спрос на отечественную промышленную продукцию. В частности, импульс, который ранее обеспечивался обновлением станочного парка в оборонно-промышленном комплексе, должен быть продолжен за счет гражданских отраслей. Министр также сообщил, что в рамках бюджетного процесса обсуждаются дополнительные меры поддержки для транспортного машиностроения и автомобильной промышленности. Минэкономразвития, согласно сентябрьскому прогнозу, ожидает по итогам текущего года снижения промпроизводства на 0,2%.
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промышленность, россия, санкт-петербург, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг ожидает рост промышленного производства в России
Алиханов: Минпромторг ожидает рост промпроизводства в России в 2026 году на уровне 0,5-1%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 0,5-1%, при этом Минпромторг РФ обсуждает меры для выхода на устойчивые темпы роста в 2-3% в ближайшие годы, заявил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.
"Мы вышли на определенное плато по промышленному производству. Ожидаем роста где-то от 0,5% до 1% в этом году. И сейчас как раз обсуждаем новые меры, которые бы этот импульс нам дали. Мы смогли бы выйти на темпы 2-3% в год такого устойчивого роста промышленности на ближайшие годы", - сказал он на форуме "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
По словам министра, в ряде отраслей сохраняется охлаждение, наблюдаемое с прошлого года. При этом в последние месяцы отмечается оживление в автомобильной промышленности, производстве мебели, фармацевтике, радиоэлектронике и специальной технике.
Алиханов отметил, что в машиностроении сформировались избыточные мощности, и для их загрузки необходимо стимулировать спрос на отечественную промышленную продукцию. В частности, импульс, который ранее обеспечивался обновлением станочного парка в оборонно-промышленном комплексе, должен быть продолжен за счет гражданских отраслей.
Министр также сообщил, что в рамках бюджетного процесса обсуждаются дополнительные меры поддержки для транспортного машиностроения и автомобильной промышленности.
Минэкономразвития, согласно сентябрьскому прогнозу, ожидает по итогам текущего года снижения промпроизводства на 0,2%.