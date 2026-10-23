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Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4%

Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Производство автомобилей всех сегментов в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 22,4% в годовом выражении и... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Производство автомобилей всех сегментов в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 22,4% в годовом выражении и составило более 764 тысяч единиц, в том числе легковых - на 27%, до почти 660 тысяч штук, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По данным автопроизводителей, по итогам 9 месяцев с наших конвейеров сошло свыше 764 тысяч автомобилей всех сегментов, это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них почти 660 тысяч легковых машин, в этом сегменте прирост составил более 27%", - сказал министр в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг