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Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4%
Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Производство автомобилей всех сегментов в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 22,4% в годовом выражении и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
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бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Производство автомобилей всех сегментов в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 22,4% в годовом выражении и составило более 764 тысяч единиц, в том числе легковых - на 27%, до почти 660 тысяч штук, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По данным автопроизводителей, по итогам 9 месяцев с наших конвейеров сошло свыше 764 тысяч автомобилей всех сегментов, это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них почти 660 тысяч легковых машин, в этом сегменте прирост составил более 27%", - сказал министр в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Производство автомобилей в России за 9 месяцев выросло на 22,4%
Алиханов: производство автомобилей всех сегментов в России выросло на 22,4% в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Производство автомобилей всех сегментов в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 22,4% в годовом выражении и составило более 764 тысяч единиц, в том числе легковых - на 27%, до почти 660 тысяч штук, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"По данным автопроизводителей, по итогам 9 месяцев с наших конвейеров сошло свыше 764 тысяч автомобилей всех сегментов, это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них почти 660 тысяч легковых машин, в этом сегменте прирост составил более 27%", - сказал министр в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".