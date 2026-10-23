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На развитие агломераций в Арктике потребуется более 67 миллиардов рублей

На развитие агломераций в Арктике потребуется более 67 миллиардов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ

На развитие агломераций в Арктике потребуется более 67 миллиардов рублей

Более 67 миллиардов рублей потребуется на реализацию мероприятий мастер-планов по развитию агломераций Норильск – Дудинка и Диксон, сообщает пресс-служба... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:48+0300

2026-10-23T10:48+0300

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КРАСНОЯРСК, 23 окт – ПРАЙМ. Более 67 миллиардов рублей потребуется на реализацию мероприятий мастер-планов по развитию агломераций Норильск – Дудинка и Диксон, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "Общая потребность в финансировании мероприятий мастер-планов агломераций Норильск – Дудинка и Диксон до 2035 года составляет около 67,5 миллиардов рублей. Из них 33,2 миллиарда рублей предусмотрено на развитие агломерации Норильск – Дудинка, еще 34,3 миллиарда рублей – на агломерацию Диксон", – говорится в сообщении. Среди приоритетных проектов мастер-планов – капитальный ремонт автомобильной дороги к аэропорту Алыкель Норильска и модернизация коммунальной инфраструктуры Дудинки. На эти цели предусмотрено 4,057 миллиарда рублей средств казначейского инфраструктурного кредита. Кроме того, в планах есть строительство нового аэропорта в бухте Ефремова в агломерации Диксона. "Развитие опорных населенных пунктов Арктики требует комплексного подхода: важно одновременно решать задачи транспортной доступности, надежности коммунальной инфраструктуры, безопасности и создания условий для полноценной жизни людей… Реализация предусмотренных мероприятий должна обеспечить долгосрочный эффект для жителей и укрепить потенциал арктических центров", – отмечается в сообщении. В целом долгосрочные комплексные планы охватывают 15 арктических городов и агломераций с общим объемом финансирования почти 3 триллиона рублей до 2035 года.

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бизнес, россия, норильск, красноярск, арктика