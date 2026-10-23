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Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП

Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП - 23.10.2026, ПРАЙМ

Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП

Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:36+0300

2026-10-23T17:36+0300

2026-10-23T17:36+0300

бизнес

россия

владимир путин

ирек файзуллин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного федерального округа увеличить доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах для предоставления таких помещений в аренду представителям малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ, и субъектов РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотреть вопрос об увеличении доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления таких помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2026 года. Кроме того, Минстрою России поручено рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства территорий малых городов и исторических поселений. Доклад по данному поручению ожидается до 1 декабря 2026 года. Ответственным назначен глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, ирек файзуллин