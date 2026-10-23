Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/arktika-874572713.html
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП
Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:36+0300
2026-10-23T17:36+0300
бизнес
россия
владимир путин
ирек файзуллин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874572713.jpg?1792766172
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного федерального округа увеличить доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах для предоставления таких помещений в аренду представителям малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ, и субъектов РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотреть вопрос об увеличении доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления таких помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2026 года. Кроме того, Минстрою России поручено рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства территорий малых городов и исторических поселений. Доклад по данному поручению ожидается до 1 декабря 2026 года. Ответственным назначен глава Минстроя Ирек Файзуллин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин, ирек файзуллин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Ирек Файзуллин
17:36 23.10.2026
 

Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного федерального округа увеличить доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах для предоставления таких помещений в аренду представителям малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ, и субъектов РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотреть вопрос об увеличении доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления таких помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2026 года.
Кроме того, Минстрою России поручено рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства территорий малых городов и исторических поселений.
Доклад по данному поручению ожидается до 1 декабря 2026 года. Ответственным назначен глава Минстроя Ирек Файзуллин.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинИрек Файзуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала