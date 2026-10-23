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Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регионам Арктики и ДФО рекомендовано увеличить долю коммерческих помещений для аренды МСП
Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:36+0300
2026-10-23T17:36+0300
2026-10-23T17:36+0300
бизнес
россия
владимир путин
ирек файзуллин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного федерального округа увеличить доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах для предоставления таких помещений в аренду представителям малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ, и субъектов РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотреть вопрос об увеличении доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления таких помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2026 года.
Кроме того, Минстрою России поручено рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства территорий малых городов и исторических поселений.
Доклад по данному поручению ожидается до 1 декабря 2026 года. Ответственным назначен глава Минстроя Ирек Файзуллин.
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бизнес, россия, владимир путин, ирек файзуллин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Ирек Файзуллин
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам России, территории которых входят в состав Арктической зоны, и субъектам Дальневосточного федерального округа увеличить доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах для предоставления таких помещений в аренду представителям малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны РФ, и субъектов РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотреть вопрос об увеличении доли коммерческих нежилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления таких помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по фиксированной льготной ставке", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2026 года.
Кроме того, Минстрою России поручено рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства территорий малых городов и исторических поселений.
Доклад по данному поручению ожидается до 1 декабря 2026 года. Ответственным назначен глава Минстроя Ирек Файзуллин.