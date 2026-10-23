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"Ашан" снял с продажи партию конфет в Химках после сообщения о личинках - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Ашан" снял с продажи партию конфет в Химках после сообщения о личинках
"Ашан" снял с продажи партию конфет в Химках после сообщения о личинках - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Ашан" снял с продажи партию конфет в Химках после сообщения о личинках
"Ашан" не выявил несоответствий в ходе санитарной проверки торговой точки в Химках, в которой россиянка якобы приобрела конфеты "Рот Фронт" с личинками, тем не... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:41+0300
2026-10-23T21:49+0300
бизнес
общество
химки
ашан
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Ашан" не выявил несоответствий в ходе санитарной проверки торговой точки в Химках, в которой россиянка якобы приобрела конфеты "Рот Фронт" с личинками, тем не менее, ритейлер снял с продажи указанную партию до результатов лабораторной проверки, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что одна из покупательниц приобрела в "Ашане" в Химках конфеты "Рот Фронт", которые якобы оказались наполнены личинками. "Мы внимательно изучили публикации и ситуацию с продукцией производителя ООО "Объединенные кондитеры"… В рамках внутренней проверки партия указанной продукции снята с реализации в данной торговой точке", - говорится в сообщении ритейлера. После публикации "Ашан" провел в указанном магазине санитарную проверку, но не выявил несоответствий. "Поставщик проинформирован о ситуации. От производителя мы ожидаем официальный ответ и протоколы испытаний по партии", - добавили в компании. Там отметили, что делать выводы о несоответствии до получения материалов от производителя и завершения внутренней проверки преждевременно. На текущий момент в системе обработки претензий из магазина по указанному адресу обращений по этой продукции нет. Кроме того, "Ашан" усилил контроль на распределительных центрах и дополнительно перепроверяет процедуры входного контроля для этой категории товаров. "Ранее при приемке данной партии отклонений выявлено не было. Каждая партия конфет, которая поступает в наши магазины, приходит с сопроводительными документами и документами, подтверждающими качество и безопасность продукции", - подчеркнул ритейлер.
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бизнес, общество , химки, ашан
Бизнес, Общество , Химки, Ашан
21:41 23.10.2026 (обновлено: 21:49 23.10.2026)
 
"Ашан" снял с продажи партию конфет в Химках после сообщения о личинках

"Ашан" снял с продажи батончики "Рот Фронт" в Химках после сообщения о личинках

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Ашан" не выявил несоответствий в ходе санитарной проверки торговой точки в Химках, в которой россиянка якобы приобрела конфеты "Рот Фронт" с личинками, тем не менее, ритейлер снял с продажи указанную партию до результатов лабораторной проверки, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что одна из покупательниц приобрела в "Ашане" в Химках конфеты "Рот Фронт", которые якобы оказались наполнены личинками.
"Мы внимательно изучили публикации и ситуацию с продукцией производителя ООО "Объединенные кондитеры"… В рамках внутренней проверки партия указанной продукции снята с реализации в данной торговой точке", - говорится в сообщении ритейлера.
После публикации "Ашан" провел в указанном магазине санитарную проверку, но не выявил несоответствий.
"Поставщик проинформирован о ситуации. От производителя мы ожидаем официальный ответ и протоколы испытаний по партии", - добавили в компании.
Там отметили, что делать выводы о несоответствии до получения материалов от производителя и завершения внутренней проверки преждевременно. На текущий момент в системе обработки претензий из магазина по указанному адресу обращений по этой продукции нет.
Кроме того, "Ашан" усилил контроль на распределительных центрах и дополнительно перепроверяет процедуры входного контроля для этой категории товаров.
"Ранее при приемке данной партии отклонений выявлено не было. Каждая партия конфет, которая поступает в наши магазины, приходит с сопроводительными документами и документами, подтверждающими качество и безопасность продукции", - подчеркнул ритейлер.
 
БизнесОбществоХимкиАшан
 
 
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