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QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters - 23.10.2026, ПРАЙМ
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QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters
QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters - 23.10.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy ведет переговоры о закупке 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с производства... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:38+0300
2026-10-23T21:40+0300
газ
ормузский пролив
ближний восток
qatarenergy
cheniere
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy ведет переговоры о закупке 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с производства австралийской Woodside Energy в штате Луизиана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "QatarEnergy ведет переговоры с Woodside Energy о приобретении до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа в год со строящегося завода по производству СПГ в Луизиане", - пишет агентство. Соглашение между компаниями, если оно будет заключено, может быть рассчитано на 15-20 лет, добавляет Рейтер. В четверг катарская компания объявила о соглашении с американской Cheniere о поставках 4 миллионов тонн СПГ в год с 2031 по 2054 годы. Как указывает агентство, QatarEnergy закупает СПГ на спотовом рынке у американских экспортеров для снабжения части своих клиентов из-за ограничений в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
ормузский пролив
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газ, ормузский пролив, ближний восток, qatarenergy, cheniere
Газ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, QatarEnergy, Cheniere
21:38 23.10.2026 (обновлено: 21:40 23.10.2026)
 
QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters

Reuters: QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке трех миллионов тонн СПГ в год

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy ведет переговоры о закупке 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с производства австралийской Woodside Energy в штате Луизиана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"QatarEnergy ведет переговоры с Woodside Energy о приобретении до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа в год со строящегося завода по производству СПГ в Луизиане", - пишет агентство.
Соглашение между компаниями, если оно будет заключено, может быть рассчитано на 15-20 лет, добавляет Рейтер.
В четверг катарская компания объявила о соглашении с американской Cheniere о поставках 4 миллионов тонн СПГ в год с 2031 по 2054 годы.
Как указывает агентство, QatarEnergy закупает СПГ на спотовом рынке у американских экспортеров для снабжения части своих клиентов из-за ограничений в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
 
ГазОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКQatarEnergyCheniere
 
 
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