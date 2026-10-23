https://1prime.ru/20261023/atarenergy-874581377.html

QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters

QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters - 23.10.2026, ПРАЙМ

QatarEnergy ведет с Woodside переговоры о закупке СПГ, пишет Reuters

Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy ведет переговоры о закупке 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с производства... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:38+0300

2026-10-23T21:38+0300

2026-10-23T21:40+0300

газ

ормузский пролив

ближний восток

qatarenergy

cheniere

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy ведет переговоры о закупке 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с производства австралийской Woodside Energy в штате Луизиана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "QatarEnergy ведет переговоры с Woodside Energy о приобретении до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа в год со строящегося завода по производству СПГ в Луизиане", - пишет агентство. Соглашение между компаниями, если оно будет заключено, может быть рассчитано на 15-20 лет, добавляет Рейтер. В четверг катарская компания объявила о соглашении с американской Cheniere о поставках 4 миллионов тонн СПГ в год с 2031 по 2054 годы. Как указывает агентство, QatarEnergy закупает СПГ на спотовом рынке у американских экспортеров для снабжения части своих клиентов из-за ограничений в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

ормузский пролив

ближний восток

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газ, ормузский пролив, ближний восток, qatarenergy, cheniere