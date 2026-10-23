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Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии

Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии

Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto Group инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan в Австралии, сообщает | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:55+0300

2026-10-23T14:55+0300

2026-10-23T14:59+0300

бизнес

австралия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto Group инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan в Австралии, сообщает компания в своем пресс-релизе. "Rio Tinto инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan на западе полуострова Кейп-Йорк в Квинсленде, что обеспечит долгосрочное развитие комплекса Weipa и продолжение поставок для международных клиентов и австралийских предприятий", - говорится в релизе. Инвестирование в уже существующий объект позволит Rio Tinto получить дополнительные 20 миллионов тонн к годовому объему добычи бокситов на комплексе Weipa, используя имеющуюся инфраструктуру. Первая добыча ожидается в 2029 году, начало полного производства - к 2032 году, отмечает Rio Tinto. Компания также добавила, что в прошлом месяце согласилась приобрести месторождение бокситов Aurukun у прежних владельцев - Glencore и Mitsubishi, при условии одобрения со стороны правительства. Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.

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бизнес, австралия, rio tinto, glencore, mitsubishi