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Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии
Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии
Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto Group инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan в Австралии, сообщает | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:55+0300
2026-10-23T14:55+0300
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бизнес
австралия
rio tinto
glencore
mitsubishi
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto Group инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan в Австралии, сообщает компания в своем пресс-релизе. "Rio Tinto инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan на западе полуострова Кейп-Йорк в Квинсленде, что обеспечит долгосрочное развитие комплекса Weipa и продолжение поставок для международных клиентов и австралийских предприятий", - говорится в релизе. Инвестирование в уже существующий объект позволит Rio Tinto получить дополнительные 20 миллионов тонн к годовому объему добычи бокситов на комплексе Weipa, используя имеющуюся инфраструктуру. Первая добыча ожидается в 2029 году, начало полного производства - к 2032 году, отмечает Rio Tinto. Компания также добавила, что в прошлом месяце согласилась приобрести месторождение бокситов Aurukun у прежних владельцев - Glencore и Mitsubishi, при условии одобрения со стороны правительства. Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.
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бизнес, австралия, rio tinto, glencore, mitsubishi
Бизнес, АВСТРАЛИЯ, Rio Tinto, Glencore, Mitsubishi
Rio Tinto инвестирует 1,9 млрд долларов в разработку рудника в Австралии
Rio Tinto инвестирует $1,9 миллиарда в разработку рудника Kangwinan в Австралии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto Group инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan в Австралии, сообщает компания в своем пресс-релизе.
"Rio Tinto инвестирует 1,9 миллиарда долларов в разработку бокситового рудника Kangwinan на западе полуострова Кейп-Йорк в Квинсленде, что обеспечит долгосрочное развитие комплекса Weipa и продолжение поставок для международных клиентов и австралийских предприятий", - говорится в релизе.
Инвестирование в уже существующий объект позволит Rio Tinto получить дополнительные 20 миллионов тонн к годовому объему добычи бокситов на комплексе Weipa, используя имеющуюся инфраструктуру. Первая добыча ожидается в 2029 году, начало полного производства - к 2032 году, отмечает Rio Tinto.
Компания также добавила, что в прошлом месяце согласилась приобрести месторождение бокситов Aurukun у прежних владельцев - Glencore и Mitsubishi, при условии одобрения со стороны правительства.
Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.