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"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах
"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах
Госкомпания "Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", в результате чего максимальная скорость там... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:35+0300
2026-10-23T12:35+0300
бизнес
санкт-петербург
автодор
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", в результате чего максимальная скорость там снизится со 130 до 110 километров в час, сообщили в компании. "С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км – 544 км) трассы М-4 "Дон" в Воронежской области, а также на М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (58 — 680 км) вводится зимний скоростной режим", - говорится в сообщении. "На указанных участках обеих трасс разрешенная максимальная скорость для транспортных средств массой менее 3,5 тонн будет снижена со 130 км/ч до 110 км/ч", - добавили в госкомпании. Там отметили, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. Ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно.
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бизнес, санкт-петербург, автодор
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Автодор
12:35 23.10.2026
 
"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах

"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на трассах М-4 и "Нева"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", в результате чего максимальная скорость там снизится со 130 до 110 километров в час, сообщили в компании.
"С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км – 544 км) трассы М-4 "Дон" в Воронежской области, а также на М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (58 — 680 км) вводится зимний скоростной режим", - говорится в сообщении.
"На указанных участках обеих трасс разрешенная максимальная скорость для транспортных средств массой менее 3,5 тонн будет снижена со 130 км/ч до 110 км/ч", - добавили в госкомпании.
Там отметили, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях.
Ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвтодор
 
 
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