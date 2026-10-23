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"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах

"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на двух трассах

Госкомпания "Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", в результате чего максимальная скорость там... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:35+0300

2026-10-23T12:35+0300

2026-10-23T12:35+0300

бизнес

санкт-петербург

автодор

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" с 26 октября вводит зимний скоростной режим на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева", в результате чего максимальная скорость там снизится со 130 до 110 километров в час, сообщили в компании. "С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км – 544 км) трассы М-4 "Дон" в Воронежской области, а также на М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (58 — 680 км) вводится зимний скоростной режим", - говорится в сообщении. "На указанных участках обеих трасс разрешенная максимальная скорость для транспортных средств массой менее 3,5 тонн будет снижена со 130 км/ч до 110 км/ч", - добавили в госкомпании. Там отметили, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. Ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно.

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бизнес, санкт-петербург, автодор