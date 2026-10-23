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Автосервисы начнут передавать в "Честный знак" сведения о моторных маслах - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Автосервисы начнут передавать в "Честный знак" сведения о моторных маслах
Автосервисы начнут передавать в "Честный знак" сведения о моторных маслах - 23.10.2026, ПРАЙМ
Автосервисы начнут передавать в "Честный знак" сведения о моторных маслах
Автосервисы в России начнут передавать в "Честный знак" сведения об использовании моторных масел 1 марта 2027 года - правительство утвердило новые правила,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:47+0300
2026-10-23T23:47+0300
бизнес
россия
русбренд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874584767.jpg?1792788467
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Автосервисы в России начнут передавать в "Честный знак" сведения об использовании моторных масел 1 марта 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). "Правительство России утвердило изменения в правила маркировки моторных масел и смазочных материалов. С 1 марта 2027 года автосервисы должны быть зарегистрированы в системе маркировки "Честный знак" и передавать соответствующие сведения о приобретении и использовании отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в систему", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые приобретают моторные масла и смазочные материалы для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. По оценке руководителя Академии "СТО Автоком" Александра Ухова, на сегмент автосервисов приходится порядка 30-40% рыночного оборота моторных масел. "При этом автолюбитель, приезжая на замену масла, зачастую не видит упаковку и не может самостоятельно проверить происхождение продукции, которую заливают в его автомобиль. Важно, чтобы система прослеживаемости охватывала не только продажу масел в магазинах, но и их использование при техническом обслуживании. Если контролировать цепочки поставок, то по всем каналам реализации, а не частично. Автосервис высокого уровня дорожит своей репутацией и готов подтверждать качество в том числе и с помощью системы маркировки", - пояснил он. По мнению исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева, количество реализуемого контрафактного моторного масла, прежде всего на маркетплейсах, остается значительным. "Использование таких масел может привести к серьезным поломкам и нанести значительный материальный ущерб потребителям, поэтому распространение требований системы "Честный знак" на автосервисы выглядит вполне логичным", - считает эксперт. Кроме того, постановление предусматривает обязанность производителей передавать в систему маркировки сведения о конкретном адресе производства моторных масел. Это позволит надзорным органам точнее определять местонахождение производственных площадок при проведении контрольных мероприятий. Одновременно от обязательной маркировки освобождаются смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом до 30 миллилитров включительно. Речь, в частности, о небольших упаковках уплотнительных и силиконовых смазок, размеры которых затрудняют нанесение кода маркировки. Обязательная маркировка моторных масел и отдельных видов смазочных материалов действует в России с 1 сентября 2025 года. Система "Честный знак" позволяет прослеживать движение маркированной продукции и проверять ее статус при продаже.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, русбренд
Бизнес, РОССИЯ, Русбренд
23:47 23.10.2026
 
Автосервисы начнут передавать в "Честный знак" сведения о моторных маслах

Автосервисы в России начнут передавать в "Честный знак" сведения об использовании масел

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Автосервисы в России начнут передавать в "Честный знак" сведения об использовании моторных масел 1 марта 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Правительство России утвердило изменения в правила маркировки моторных масел и смазочных материалов. С 1 марта 2027 года автосервисы должны быть зарегистрированы в системе маркировки "Честный знак" и передавать соответствующие сведения о приобретении и использовании отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в систему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые приобретают моторные масла и смазочные материалы для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
По оценке руководителя Академии "СТО Автоком" Александра Ухова, на сегмент автосервисов приходится порядка 30-40% рыночного оборота моторных масел.
"При этом автолюбитель, приезжая на замену масла, зачастую не видит упаковку и не может самостоятельно проверить происхождение продукции, которую заливают в его автомобиль. Важно, чтобы система прослеживаемости охватывала не только продажу масел в магазинах, но и их использование при техническом обслуживании. Если контролировать цепочки поставок, то по всем каналам реализации, а не частично. Автосервис высокого уровня дорожит своей репутацией и готов подтверждать качество в том числе и с помощью системы маркировки", - пояснил он.
По мнению исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева, количество реализуемого контрафактного моторного масла, прежде всего на маркетплейсах, остается значительным.
"Использование таких масел может привести к серьезным поломкам и нанести значительный материальный ущерб потребителям, поэтому распространение требований системы "Честный знак" на автосервисы выглядит вполне логичным", - считает эксперт.
Кроме того, постановление предусматривает обязанность производителей передавать в систему маркировки сведения о конкретном адресе производства моторных масел. Это позволит надзорным органам точнее определять местонахождение производственных площадок при проведении контрольных мероприятий.
Одновременно от обязательной маркировки освобождаются смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом до 30 миллилитров включительно. Речь, в частности, о небольших упаковках уплотнительных и силиконовых смазок, размеры которых затрудняют нанесение кода маркировки.
Обязательная маркировка моторных масел и отдельных видов смазочных материалов действует в России с 1 сентября 2025 года. Система "Честный знак" позволяет прослеживать движение маркированной продукции и проверять ее статус при продаже.
 
БизнесРОССИЯРусбренд
 
 
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