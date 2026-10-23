Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/avtovaz-874574861.html
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей - 23.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей
"АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:16+0300
2026-10-23T18:43+0300
бизнес
китай
кнр
максим соколов
автоваз
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874574861.jpg?1792770213
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей, требующих поддержки спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве. "Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделей. Даже, может, не всего модельного ряда, не всех комплектаций, но отдельные такие приемы мы используем, чтобы поддержать наши продажи", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос журналистов, планирует ли автоконцерн субсидировать ставки по кредитам. Соколов подчеркнул, что для отечественного автопроизводителя это очень дорого, и "АвтоВАЗу" приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства. При этом китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР по ставке 3% годовых, отметил топ-менеджер. "Она дает возможность автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на нашем рынке практически нулевую рассрочку", - заключил Соколов.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, кнр, максим соколов, автоваз, минпромторг
Бизнес, КИТАЙ, КНР, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Минпромторг
18:16 23.10.2026 (обновлено: 18:43 23.10.2026)
 
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: компания субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей, требующих поддержки спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве.
"Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделей. Даже, может, не всего модельного ряда, не всех комплектаций, но отдельные такие приемы мы используем, чтобы поддержать наши продажи", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос журналистов, планирует ли автоконцерн субсидировать ставки по кредитам.
Соколов подчеркнул, что для отечественного автопроизводителя это очень дорого, и "АвтоВАЗу" приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства.
При этом китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР по ставке 3% годовых, отметил топ-менеджер.
"Она дает возможность автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на нашем рынке практически нулевую рассрочку", - заключил Соколов.
 
БизнесКИТАЙКНРМаксим СоколовАвтоВАЗМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала