https://1prime.ru/20261023/avtovaz-874574861.html
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей - 23.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей
"АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:16+0300
2026-10-23T18:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей, требующих поддержки спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве. "Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделей. Даже, может, не всего модельного ряда, не всех комплектаций, но отдельные такие приемы мы используем, чтобы поддержать наши продажи", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос журналистов, планирует ли автоконцерн субсидировать ставки по кредитам. Соколов подчеркнул, что для отечественного автопроизводителя это очень дорого, и "АвтоВАЗу" приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства. При этом китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР по ставке 3% годовых, отметил топ-менеджер. "Она дает возможность автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на нашем рынке практически нулевую рассрочку", - заключил Соколов.
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бизнес, китай, кнр, максим соколов, автоваз, минпромторг
Бизнес, КИТАЙ, КНР, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Минпромторг
"АвтоВАЗ" субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей
Глава "АвтоВАЗа" Соколов: компания субсидирует ставки по кредитам на ряд моделей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга субсидирует за собственный счет ставки по кредитам на ряд моделей автомобилей, требующих поддержки спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Минпромторг
РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в 2026 году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве.
"Мы уже используем этот подход в виде определенных акций при поддержке отдельных продуктов, отдельных моделей. Даже, может, не всего модельного ряда, не всех комплектаций, но отдельные такие приемы мы используем, чтобы поддержать наши продажи", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос журналистов, планирует ли автоконцерн субсидировать ставки по кредитам.
Соколов
подчеркнул, что для отечественного автопроизводителя это очень дорого, и "АвтоВАЗу
" приходится сокращать другие программы, чтобы поддержать объемы продаж и производства.
При этом китайские автопроизводители в России активно используют механизм субсидирования ставок за счет дешевых кредитов в КНР
по ставке 3% годовых, отметил топ-менеджер.
"Она дает возможность автопроизводителям финансировать масштабные маркетинговые программы, предлагая на нашем рынке практически нулевую рассрочку", - заключил Соколов.