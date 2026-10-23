https://1prime.ru/20261023/ayfon-874488479.html

Экономист рассказал, стоит ли брать кредит на первую раскладушку от Apple

Экономист рассказал, стоит ли брать кредит на первую раскладушку от Apple - 23.10.2026, ПРАЙМ

Экономист рассказал, стоит ли брать кредит на первую раскладушку от Apple

Ажиотаж вокруг первого складного смартфона Apple — iPhone Duo — в России только начинается. Аппарат раскрывается как книжка: внешний экран 5,4 дюйма, внутренний | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T02:02+0300

2026-10-23T02:02+0300

2026-10-23T02:02+0300

бизнес

apple

мобильный телефон

общество

https://img.cdn1prime.ru/img/84232/22/842322278_0:151:3373:2048_1920x0_80_0_0_3882f8f43f7965ca62bd58465f951a5b.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого складного смартфона Apple — iPhone Duo — в России только начинается. Аппарат раскрывается как книжка: внешний экран 5,4 дюйма, внутренний — 7,6 дюйма. Официальный старт продаж назначен на сегодня, 23 октября. Минимальная цена в США — 1999 долларов за версию с 256 ГБ. О предполагаемом спросе на новинку в России и ее стоимости агентству "Прайм" рассказал экономист, партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ахмед Юсупов.Пока динамика предзаказов на iPhone Duo в России выглядит неубедительно. При этом спрос на гибкие смартфоны других производителей остается стабильно высоким — их продажи исчисляются десятками тысяч."Причины простые: Duo стоит примерно вдвое дороже уже привычных складных моделей, давно проверенных пользователями. К тому же формат "раскладушки" для iPhone новый и пока вызывает вопросы в надежности устройства. Кроме того, Apple продолжает вводить для россиян ограничения", — говорит Юсупов.Тем не менее первая сделка уже зафиксирована. По данным из открытых источников, iPhone Duo в России продали за 1,6 миллиона рублей. Гаджет на 512 ГБ достали раньше официального мирового релиза и доставили покупателю в Москву из ОАЭ. Заказчик заплатил 20 тысяч долларов при официальной цене от 2199 долларов.Американская цена указывается без местного налога с продаж. В России ранее объявлялись цены около 300 тысяч рублей за базовую версию и около 490 тысяч рублей за максимальные 2 ТБ. Поэтому "полмиллиона за новый айфон" — это не минимальная стоимость всей линейки, а цена топовой версии. Были и более дешевые предварительные предложения, но сравнивать их нужно вместе с условиями оплаты, доставки и гарантийного обслуживания.Эксперт поясняет, что объяснять всю российскую наценку только таможней неправильно. Без документов поставщика нельзя точно определить, сколько приходится на логистику, применимые платежи, валютный риск и заработок продавца. Нельзя и автоматически прибавлять к розничной цене пошлины по правилам личного ввоза: схема покупки через российский магазин и самостоятельный заказ из-за рубежа — разные ситуации.Экономист предсказывает нишевый спрос, прежде всего со стороны поклонников Apple и покупателей, готовых платить за новизну формата. Предварительные данные не дают оснований обещать массовый ажиотаж: например, в МТС на Duo приходилось около 3% предзаказов новых смартфонов Apple. Интерес будет зависеть от того, насколько убедительными окажутся первые пользовательские отзывы и демонстрации устройства.Покупателю необходимо понять не только преимущества большого экрана, но и удобство телефона в повседневной жизни. При цене в несколько сотен тысяч рублей необычность сама по себе не гарантирует покупку.На страницах отдельных продавцов уже рекламируется кредитование, однако по одной такой странице нельзя подтвердить, что банк готов профинансировать предзаказ и доставку на окончательных условиях. Поэтому нужно разделять кредит через магазин и традиционный потребительский кредит.В первом случае необходимо подтверждение продавца и банка, что программа распространяется на товар с отложенной поставкой. Во втором покупатель отдельно берет деньги и оплачивает заказ. Но тогда важно не перепутать обещание привезти телефон с гарантированным сроком передачи. "В целом нецелесообразно брать кредит только "ради места в бесплатной очереди": если деньги уже выданы и проценты начисляются, а устройство придет через несколько месяцев, покупатель фактически оплачивает время ожидания", — заключает Ахмед Юсупов.

https://1prime.ru/20261020/apple--874436693.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, apple, мобильный телефон, общество