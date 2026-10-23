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AzerGold вложит 100 млн долларов в разработку месторождения в Узбекистане

AzerGold вложит 100 млн долларов в разработку месторождения в Узбекистане - 23.10.2026, ПРАЙМ

AzerGold вложит 100 млн долларов в разработку месторождения в Узбекистане

Азербайджанская госкомпания AzerGold планирует вложить 100 миллионов долларов в разработку месторождения золота в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:42+0300

2026-10-23T17:42+0300

2026-10-23T17:50+0300

газ

узбекистан

азербайджан

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БАКУ, 23 окт – ПРАЙМ. Азербайджанская госкомпания AzerGold планирует вложить 100 миллионов долларов в разработку месторождения золота в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании. "AzerGold планирует вложить не менее 100 миллионов долларов в разработку месторождения золота "Акба" в Кашкадарьинской области Узбекистана. На начальном этапе проекта 7,8 миллиона долларов направят на подготовительные работы и дополнительную геологоразведку. Окончательное инвестиционное решение планируется принять в 2028 году", - следует из сообщения. В компании отметили, что, по предварительным расчетам, проект обладает потенциалом создания до 200 новых рабочих мест. "Проект призван расширить сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в горнодобывающей отрасли, способствовать эффективному использованию минеральных ресурсов и развитию взаимных инвестиций", - говорится в релизе AzerGold. 17 июля 2026 года AzerGold, государственная компания "Узбекгеологоразведка" и Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания подписали документ о сотрудничестве в проведении совместных геологоразведочных работ на перспективных участках Узбекистана. В настоящее время стороны работают над созданием совместного предприятия для исследований на участках между городами Навои и Нурата. Также обсуждаются возможности совместной разведки и разработки других перспективных месторождений в Азербайджане и Узбекистане.

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газ, узбекистан, азербайджан