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Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии
Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии
Новый банк развития (НБР) БРИКС в своей стратегии на 2027-2031 годы закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу, сообщила... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:31+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС в своей стратегии на 2027-2031 годы закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
В пресс-службе ведомства рассказали газете "Известия", что в стратегии НБР на 2027–2031 годы закреплен ряд приоритетных для страны направлений.
"В числе ключевых решений по энергопереходу закреплена атомная энергетика", - сообщили в Минфине.
Кроме того, в стратегию вошли также укрепление роли НБР в качестве ведущего многостороннего банка развития для стран Глобального Юга, а также расширение операций в национальных валютах стран-заемщиков и финансового инструментария банка.
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минфин, минфин рф
Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии
Минфин: НБР БРИКС закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС в своей стратегии на 2027-2031 годы закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
В пресс-службе ведомства рассказали газете "Известия", что в стратегии НБР на 2027–2031 годы закреплен ряд приоритетных для страны направлений.
"В числе ключевых решений по энергопереходу закреплена атомная энергетика", - сообщили в Минфине.
Кроме того, в стратегию вошли также укрепление роли НБР в качестве ведущего многостороннего банка развития для стран Глобального Юга, а также расширение операций в национальных валютах стран-заемщиков и финансового инструментария банка.