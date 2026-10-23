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Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии

Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Новый банк развития БРИКС закрепил атомную энергетику в стратегии

Новый банк развития (НБР) БРИКС в своей стратегии на 2027-2031 годы закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу, сообщила... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T02:31+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС в своей стратегии на 2027-2031 годы закрепил атомную энергетику в числе ключевых решений по энергопереходу, сообщила пресс-служба Минфина РФ. В пресс-службе ведомства рассказали газете "Известия", что в стратегии НБР на 2027–2031 годы закреплен ряд приоритетных для страны направлений. "В числе ключевых решений по энергопереходу закреплена атомная энергетика", - сообщили в Минфине. Кроме того, в стратегию вошли также укрепление роли НБР в качестве ведущего многостороннего банка развития для стран Глобального Юга, а также расширение операций в национальных валютах стран-заемщиков и финансового инструментария банка.

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