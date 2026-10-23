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WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries - 23.10.2026, ПРАЙМ
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WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries
WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries - 23.10.2026, ПРАЙМ
WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries
"WB Банк" и микрокредитная "WB Финанс" (предоставляет займы селлерам) продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries, чьи товары и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:51+0300
2026-10-23T11:00+0300
финансы
банки
бизнес
wildberries
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "WB Банк" и микрокредитная "WB Финанс" (предоставляет займы селлерам) продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры, сообщает группа РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ). "WB Банк и МКК WB Финанс продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries - представителей малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries", - говорится в сообщении. Мера поддержки была запущена в июле 2026 года: финансовые организации тогда приняли решение приостановить на три месяца и платежи по основному долгу, и начисление процентов. Продление кредитных каникул еще на один месяц даст предпринимателям дополнительное время для стабилизации операционной деятельности без дополнительной нагрузки, отметили в РВБ. Для продления каникул не надо подавать дополнительные заявки или предоставлять документы, информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести 23 ноября, добавляется в сообщении. "Если предприниматель хочет вернуться к стандартному графику платежей и не использовать отсрочку, он может обратиться в службу поддержки - специалисты помогут оформить возврат к прежним условиям", - также добавили в РВБ.
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40
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финансы, банки, бизнес, wildberries
Финансы, Банки, Бизнес, Wildberries
10:51 23.10.2026 (обновлено: 11:00 23.10.2026)
 
WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries

WB Банк и МКК WB Финанс продлили кредитные каникулы для продавцов Wildberries

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "WB Банк" и микрокредитная "WB Финанс" (предоставляет займы селлерам) продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры, сообщает группа РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"WB Банк и МКК WB Финанс продлили на месяц действие кредитных каникул для продавцов Wildberries - представителей малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries", - говорится в сообщении.
Мера поддержки была запущена в июле 2026 года: финансовые организации тогда приняли решение приостановить на три месяца и платежи по основному долгу, и начисление процентов. Продление кредитных каникул еще на один месяц даст предпринимателям дополнительное время для стабилизации операционной деятельности без дополнительной нагрузки, отметили в РВБ.
Для продления каникул не надо подавать дополнительные заявки или предоставлять документы, информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести 23 ноября, добавляется в сообщении.
"Если предприниматель хочет вернуться к стандартному графику платежей и не использовать отсрочку, он может обратиться в службу поддержки - специалисты помогут оформить возврат к прежним условиям", - также добавили в РВБ.
 
ФинансыБанкиБизнесWildberries
 
 
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