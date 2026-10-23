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Денежная база РФ в узком определении выросла до 23,068 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении выросла до 23,068 триллиона рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении выросла до 23,068 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 октября увеличилась до 23,068 триллиона рублей с 22,881 триллиона на 9 октября, сообщил Банк России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:10+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 октября увеличилась до 23,068 триллиона рублей с 22,881 триллиона на 9 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она увеличилась на 186,8 миллиарда рублей, или на 0,82%, впервые превысив 23 триллиона. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база РФ в узком определении выросла до 23,068 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась до 23,068 триллиона рублей
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 октября увеличилась до 23,068 триллиона рублей с 22,881 триллиона на 9 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 186,8 миллиарда рублей, или на 0,82%, впервые превысив 23 триллиона.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.