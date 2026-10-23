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В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:32+0300
2026-10-23T08:32+0300
2026-10-23T08:32+0300
бизнес
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874542544.jpg?1792733572
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Чебоксар сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов