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Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры
Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры - 23.10.2026, ПРАЙМ
Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры
Десятки тысяч россиян уже установили самозапрет на азартные игры в рамках мер по борьбе с мошенниками, эта мера востребована, заявил замглавы Минфина Иван... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:47+0300
финансы
россия
минфин
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Десятки тысяч россиян уже установили самозапрет на азартные игры в рамках мер по борьбе с мошенниками, эта мера востребована, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.
"Самозапрет на азартные игры у букмекеров уже вступил в силу. Уже десятки тысяч граждан этим воспользовались в первые недели этого самого запрета. Это востребованная мера", - сказал замминистра журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, вопрос регулирования азартных игр сложный, потому что с одной стороны, всегда есть положительный экономический эффект от этого вида деятельности, но есть и социальные риски, которые с этим связаны.
"И мы ни в коем случае не упускаем этого вопроса. И тут вопрос, как правильно управлять этими рисками для того, чтобы граждане, которые подвергнуты рискам лудомании, имели возможность самозапрета на игры в азартные игры, чтобы это не ударяло по семейному бюджету", - пояснил Чебесков.
Есть определенные социальные риски, к которым надо правильно подготовиться и управлять, добавил он. "Поэтому это не только вопрос про деньги. Мы стараемся посмотреть на ситуацию в комплексе", - заключил замминистра.
С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.
Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи.
Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.
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финансы, россия, минфин
Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры
Замглавы Минфина Чебесков: десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Десятки тысяч россиян уже установили самозапрет на азартные игры в рамках мер по борьбе с мошенниками, эта мера востребована, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.
"Самозапрет на азартные игры у букмекеров уже вступил в силу. Уже десятки тысяч граждан этим воспользовались в первые недели этого самого запрета. Это востребованная мера", - сказал замминистра журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, вопрос регулирования азартных игр сложный, потому что с одной стороны, всегда есть положительный экономический эффект от этого вида деятельности, но есть и социальные риски, которые с этим связаны.
"И мы ни в коем случае не упускаем этого вопроса. И тут вопрос, как правильно управлять этими рисками для того, чтобы граждане, которые подвергнуты рискам лудомании, имели возможность самозапрета на игры в азартные игры, чтобы это не ударяло по семейному бюджету", - пояснил Чебесков.
Есть определенные социальные риски, к которым надо правильно подготовиться и управлять, добавил он. "Поэтому это не только вопрос про деньги. Мы стараемся посмотреть на ситуацию в комплексе", - заключил замминистра.
С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.
Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи.
Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.