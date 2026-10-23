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Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры

Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры - 23.10.2026, ПРАЙМ

Десятки тысяч россиян установили самозапрет на азартные игры

Десятки тысяч россиян уже установили самозапрет на азартные игры в рамках мер по борьбе с мошенниками, эта мера востребована, заявил замглавы Минфина Иван... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:47+0300

финансы

россия

минфин

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Десятки тысяч россиян уже установили самозапрет на азартные игры в рамках мер по борьбе с мошенниками, эта мера востребована, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. "Самозапрет на азартные игры у букмекеров уже вступил в силу. Уже десятки тысяч граждан этим воспользовались в первые недели этого самого запрета. Это востребованная мера", - сказал замминистра журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, вопрос регулирования азартных игр сложный, потому что с одной стороны, всегда есть положительный экономический эффект от этого вида деятельности, но есть и социальные риски, которые с этим связаны. "И мы ни в коем случае не упускаем этого вопроса. И тут вопрос, как правильно управлять этими рисками для того, чтобы граждане, которые подвергнуты рискам лудомании, имели возможность самозапрета на игры в азартные игры, чтобы это не ударяло по семейному бюджету", - пояснил Чебесков. Есть определенные социальные риски, к которым надо правильно подготовиться и управлять, добавил он. "Поэтому это не только вопрос про деньги. Мы стараемся посмотреть на ситуацию в комплексе", - заключил замминистра. С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.

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финансы, россия, минфин