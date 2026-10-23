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Первые три танкера с российским дизтопливом уже в пути, заявил Новак - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Первые три танкера с российским дизтопливом уже в пути, заявил Новак
Первые три танкера с российским дизтопливом уже в пути, заявил Новак - 23.10.2026, ПРАЙМ
Первые три танкера с российским дизтопливом уже в пути, заявил Новак
Первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T22:31+0300
2026-10-23T22:55+0300
энергетика
россия
сша
александр новак
рфпи
роснефть
дизельное топливо
дизель
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", - сказал Новак.По его словам, запрет на экспорт дизеля ослаблен, поэтому компании в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн. Новак подчеркнул, что объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рыка дизельным топливом.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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россия, сша, александр новак, рфпи, роснефть, дизельное топливо, дизель, дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, США, Александр Новак, РФПИ, Роснефть, дизельное топливо, дизель, дизтопливо
22:31 23.10.2026 (обновлено: 22:55 23.10.2026)
 
Первые три танкера с российским дизтопливом уже в пути, заявил Новак

Новак: первые три танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", - сказал Новак.
По его словам, запрет на экспорт дизеля ослаблен, поэтому компании в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн. Новак подчеркнул, что объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рыка дизельным топливом.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШААлександр НовакРФПИРоснефтьдизельное топливодизельдизтопливо
 
 
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