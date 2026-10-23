https://1prime.ru/20261023/dollar-874549075.html

Mehr: доллар перестает быть для США щитом

Mehr: доллар перестает быть для США щитом - 23.10.2026, ПРАЙМ

Mehr: доллар перестает быть для США щитом

То, что сегодня загоняет в угол Францию, завтра может стать реальностью для США: Вашингтон вынужден тратить все больше ресурсов на обслуживание займов, а споры... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:21+0300

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2026-10-23T11:24+0300

мировая экономика

сша

франция

вашингтон

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. То, что сегодня загоняет в угол Францию, завтра может стать реальностью для США: Вашингтон вынужден тратить все больше ресурсов на обслуживание займов, а споры о потолке госдолга грозят рыночным шоком, пишет ИноСМИ со ссылкой на Mehr.Французский кризис вновь поднял вопрос о будущем американской экономики: может ли крупнейшая экономика мира однажды столкнуться с трудностями в выполнении финансовых обязательств. Госдолг Франции превысил 3,5 триллиона евро, а рост доходности облигаций показывает, что инвесторы требуют более высокой доходности для финансирования государства. В США проблема в том, что стоимость обслуживания долга растет быстрее доходов, а справляться с дефицитом становится сложнее: правительство может быть вынуждено занимать еще больше, что само по себе ведет к удорожанию долга."Главное заключается в том, что экономическая мощь даже в крупнейшей экономике мира не заменяет финансовую дисциплину. Доллар предоставил США исключительную возможность, но она может быть ограничена, если долги будут расти без реформ, а политические разногласия будут препятствовать принятию решений", — отмечает издание.Ключевое отличие США от Франции — статус доллара как основной резервной валюты мира: это позволяет Вашингтону финансировать долги на широком рынке и пользоваться глобальным спросом на долларовые активы. Однако доверие инвесторов зависит от экономической стабильности, предсказуемости политики и способности правительства управлять долгом.

сша

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мировая экономика, сша, франция, вашингтон