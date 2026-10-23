Mehr: доллар перестает быть для США щитом
Mehr: доллар дает США преимущество, но не гарантирует защиты от долгового кризиса
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. То, что сегодня загоняет в угол Францию, завтра может стать реальностью для США: Вашингтон вынужден тратить все больше ресурсов на обслуживание займов, а споры о потолке госдолга грозят рыночным шоком, пишет ИноСМИ со ссылкой на Mehr.
Французский кризис вновь поднял вопрос о будущем американской экономики: может ли крупнейшая экономика мира однажды столкнуться с трудностями в выполнении финансовых обязательств. Госдолг Франции превысил 3,5 триллиона евро, а рост доходности облигаций показывает, что инвесторы требуют более высокой доходности для финансирования государства. В США проблема в том, что стоимость обслуживания долга растет быстрее доходов, а справляться с дефицитом становится сложнее: правительство может быть вынуждено занимать еще больше, что само по себе ведет к удорожанию долга.
"Главное заключается в том, что экономическая мощь даже в крупнейшей экономике мира не заменяет финансовую дисциплину. Доллар предоставил США исключительную возможность, но она может быть ограничена, если долги будут расти без реформ, а политические разногласия будут препятствовать принятию решений", — отмечает издание.
Ключевое отличие США от Франции — статус доллара как основной резервной валюты мира: это позволяет Вашингтону финансировать долги на широком рынке и пользоваться глобальным спросом на долларовые активы. Однако доверие инвесторов зависит от экономической стабильности, предсказуемости политики и способности правительства управлять долгом.