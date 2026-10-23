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Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ

Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ

Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ

В Японии 62-летнего бывшего бухгалтера машиностроительной компании в Хигасиосаке заподозрили в присвоении более 200 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:05+0300

2026-10-23T18:05+0300

2026-10-23T18:05+0300

япония

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Японии 62-летнего бывшего бухгалтера машиностроительной компании в Хигасиосаке заподозрили в присвоении более 200 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые он потратил на донаты стримерам, сообщает японский телеканал ABC.По данным полиции, мужчина с марта по сентябрь 2024 года более 60 раз переводил на свой счет суммы от 700 до 900 тысяч иен, маскируя их под платежи контрагентам. Компания, ставшая жертвой хищений, уже прекратила деятельность.По информации телеканала, подозреваемый признал свою вину."Я потратил все на донаты стримерам в соцсетях и на развлечения", — приводит ABC его слова.Полиция полагает, что подозреваемый начал присваивать средства еще с момента трудоустройства в компанию в 2020 году, и мог похитить в общей сложности более 200 миллионов иен. Расследование продолжается.

япония

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япония