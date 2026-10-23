Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/donaty-874574495.html
Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ
Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ
В Японии 62-летнего бывшего бухгалтера машиностроительной компании в Хигасиосаке заподозрили в присвоении более 200 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:05+0300
2026-10-23T18:05+0300
япония
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874574495.jpg?1792767928
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Японии 62-летнего бывшего бухгалтера машиностроительной компании в Хигасиосаке заподозрили в присвоении более 200 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые он потратил на донаты стримерам, сообщает японский телеканал ABC.По данным полиции, мужчина с марта по сентябрь 2024 года более 60 раз переводил на свой счет суммы от 700 до 900 тысяч иен, маскируя их под платежи контрагентам. Компания, ставшая жертвой хищений, уже прекратила деятельность.По информации телеканала, подозреваемый признал свою вину."Я потратил все на донаты стримерам в соцсетях и на развлечения", — приводит ABC его слова.Полиция полагает, что подозреваемый начал присваивать средства еще с момента трудоустройства в компанию в 2020 году, и мог похитить в общей сложности более 200 миллионов иен. Расследование продолжается.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония
ЯПОНИЯ
18:05 23.10.2026
 
Японец спустил 1,3 миллиона долларов фирмы на донаты стримерам, пишут СМИ

ABC: 62-летний японец украл у фирмы 1,3 миллиона долларов, потратив их на донаты стримерам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Японии 62-летнего бывшего бухгалтера машиностроительной компании в Хигасиосаке заподозрили в присвоении более 200 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые он потратил на донаты стримерам, сообщает японский телеканал ABC.
По данным полиции, мужчина с марта по сентябрь 2024 года более 60 раз переводил на свой счет суммы от 700 до 900 тысяч иен, маскируя их под платежи контрагентам. Компания, ставшая жертвой хищений, уже прекратила деятельность.
По информации телеканала, подозреваемый признал свою вину.
"Я потратил все на донаты стримерам в соцсетях и на развлечения", — приводит ABC его слова.
Полиция полагает, что подозреваемый начал присваивать средства еще с момента трудоустройства в компанию в 2020 году, и мог похитить в общей сложности более 200 миллионов иен. Расследование продолжается.
 
ЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала