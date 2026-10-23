https://1prime.ru/20261023/dvizhenie-874539301.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 23.10.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T01:46+0300
2026-10-23T01:46+0300
2026-10-23T01:46+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874539301.jpg?1792709189
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 1.20 мск, а в 1.23 мск инфоцентр сообщил о возобновлении движения.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 1.20 мск, а в 1.23 мск инфоцентр сообщил о возобновлении движения.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.