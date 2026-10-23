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Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста

Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста

Экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:27+0300

2026-10-23T15:27+0300

2026-10-23T15:27+0300

экономика

банки

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россии