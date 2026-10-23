https://1prime.ru/20261023/ekonomika-874564551.html
Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста
Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста
Экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:27+0300
2026-10-23T15:27+0300
2026-10-23T15:27+0300
экономика
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина рассказала о переходе экономики к сбалансированным темпам роста
Глава ЦБ Набиуллина: экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно перейдет к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста", - сказала она в ходе пресс-конференции.