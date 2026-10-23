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Молдавская Energocom запросила рост тарифа на электроэнергию на 31% - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Молдавская Energocom запросила рост тарифа на электроэнергию на 31%
Молдавская Energocom запросила рост тарифа на электроэнергию на 31% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Молдавская Energocom запросила рост тарифа на электроэнергию на 31%
Молдавская государственная компания Energocom направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку на повышение регулируемого тарифа... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:55+0300
2026-10-23T16:02+0300
молдавия
майя санду
energocom
снг
нарэ
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КИШИНЕВ, 23 окт – ПРАЙМ. Молдавская государственная компания Energocom направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку на повышение регулируемого тарифа на электроэнергию на 31%, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора документы. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса. "Energocom запрашивает повышение цены на электроэнергию на 31% - с текущих 2,68 лея за киловатт-час (около 15 центов – ред.) до 3,51 лея за киловатт-час (около 19 центов)", - свидетельствуют опубликованные материалы на сайте регулятора. Пересмотр регулируемой цены может отразиться на последующих расчетах тарифов для населения. Ранее директор НАРЭ Алексей Таран оценивал возможный рост тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в среднем до 15%, однако подчеркнул, что окончательные расчеты станут возможны после утверждения цены для Energocom. В заявке компания связывает необходимость корректировки с расходами на закупку электроэнергии, прогнозируемыми объемами поставок на 2026 год и накопленными финансовыми отклонениями. Их размер оценивается примерно в 236,4 миллиона леев (около 13,1 миллиона долларов) за январь – сентябрь.
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молдавия, майя санду, energocom, снг, нарэ
МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Energocom, СНГ, НАРЭ
15:55 23.10.2026 (обновлено: 16:02 23.10.2026)
 
Молдавская Energocom запросила рост тарифа на электроэнергию на 31%

Молдавская Energocom запросила у НАРЭ повышение тарифа на электроэнергию на 31%

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КИШИНЕВ, 23 окт – ПРАЙМ. Молдавская государственная компания Energocom направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку на повышение регулируемого тарифа на электроэнергию на 31%, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора документы.
В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
"Energocom запрашивает повышение цены на электроэнергию на 31% - с текущих 2,68 лея за киловатт-час (около 15 центов – ред.) до 3,51 лея за киловатт-час (около 19 центов)", - свидетельствуют опубликованные материалы на сайте регулятора.
Пересмотр регулируемой цены может отразиться на последующих расчетах тарифов для населения. Ранее директор НАРЭ Алексей Таран оценивал возможный рост тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в среднем до 15%, однако подчеркнул, что окончательные расчеты станут возможны после утверждения цены для Energocom.
В заявке компания связывает необходимость корректировки с расходами на закупку электроэнергии, прогнозируемыми объемами поставок на 2026 год и накопленными финансовыми отклонениями. Их размер оценивается примерно в 236,4 миллиона леев (около 13,1 миллиона долларов) за январь – сентябрь.
 
МОЛДАВИЯМайя СандуEnergocomСНГНАРЭ
 
 
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