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Биржи Европы снижаются на данных о снижении деловой активности в еврозоне

Биржи Европы снижаются на данных о снижении деловой активности в еврозоне - 23.10.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются на данных о снижении деловой активности в еврозоне

Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу, продолжая негативную тенденцию прошлого торгового дня, после выхода данных о неожиданно резком снижении... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:55+0300

2026-10-23T12:55+0300

2026-10-23T12:55+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу, продолжая негативную тенденцию прошлого торгового дня, после выхода данных о неожиданно резком снижении индекса деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 10 673,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 756,59 пункта, немецкий DAX - на 0,73%, до 25 185,64 пункта. По итогам четверга британский индекс FTSE 100 снизился на 0,26% относительно предыдущего закрытия, французский CAC 40 - на 1,39%, немецкий DAX - на 1,07%. Ранее в пятницу S&P Global были опубликованы предварительные данные октябрьского композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны. Он сократился до 51,9 пункта с 53,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения только до 52,7 пункта. При этом аналогичный показатель в Великобритании поднялся до 53,1 пункта с 52 пунктов в сентябре. Негативно на индексы влияют и отдельные корпоративные новости. Так, акции Volvo Cars в Лондоне падают в цене на 26,9% после того, как компания объявила о плане сокращения 2,5 тысячи рабочих мест рабочих мест, преимущественно в Швеции. А бумаги Kering в Париже дешевеют на 12,52%. Ранее компания опубликовала квартальный отчет. В частности, выручка Gucci снизились на 3,8% в годовом выражении, до 1,29 миллиарда евро. Суммарная выручка за квартал опустилась примерно на 1% в годовом выражении, до 2,743 миллиарда евро.

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рынок, торги, индексы, европа, великобритания, лондон, dax, gucci