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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу днем растут на 3% - до 1079 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:34+0300

2026-10-23T15:34+0300

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газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу днем растут на 3% - до 1079 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1050,6 доллара (+0,5%). По состоянию на 9.37 мск показатель составлял 1071 доллар (+2,5%), а на 15.04 мск он находился на уровне 1079 долларов (+3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1045 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее значение превысило 1050 долларов впервые с конца декабря 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice