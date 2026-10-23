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В Европарламенте назвали условия компенсации за подрыв "Северных потоков"

В Европарламенте назвали условия компенсации за подрыв "Северных потоков" - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Европарламенте назвали условия компенсации за подрыв "Северных потоков"

Киев будет должен выплатить ФРГ компенсацию в случае доказательства в суде причастности к подрыву "Северных потоков", который привел к росту цен на... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T05:32+0300

2026-10-23T05:32+0300

2026-10-23T05:32+0300

газ

германия

украина

киев

тьерри мариани

сеймур херш

дмитрий песков

северный поток - 2

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ПАРИЖ, 23 окт - ПРАЙМ. Киев будет должен выплатить ФРГ компенсацию в случае доказательства в суде причастности к подрыву "Северных потоков", который привел к росту цен на энергоресурсы для немцев и свел на нет огромные финансовые вложения Берлина в строительство газопроводов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Суд в Гамбурге провел 14 октября первое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". В ходе заседания его адвокаты потребовали полностью закрыть уголовное дело, заявив о якобы существующих процессуальных препятствиях. Следующее заседание в рамках процесса назначено на 27 октября. "Если в ходе судебного процесса будет доказана причастность Киева, Берлин не сможет делать вид, будто ничего не произошло. Как минимум потребуются финансовые компенсации, а виновные должностные лица в Украине должны быть названы", - сказал Мариани в разговоре с агентством. Евродепутат отметил, что последствия подрыва газопроводов оказались крайне болезненными для Германии, которая вложила десятки миллиардов евро в их строительство, а из-за диверсии оказалась ослаблена высокими ценами на газ. "Что касается последствий для Германии, то они крайне болезненны. Десятки миллиардов евро были вложены в строительство газопроводов, которые теперь не работают; промышленность оказалась ослаблена из-за чрезмерно дорогого газа", - указал Мариани. Собеседник РИА Новости добавил, что за поддержку Киева Берлин заплатил тройную цену. "Немцы заплатили трижды: за диверсию, за помощь Украине и за счета за энергоресурсы, которые подрывают конкурентоспособность немецкой экономики", - резюмировал Мариани. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. В рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

германия

украина

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газ, германия, украина, киев, тьерри мариани, сеймур херш, дмитрий песков, северный поток - 2