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Fesco расширила географию перевозок в Индонезии до семи портов

Fesco расширила географию перевозок в Индонезии до семи портов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Fesco расширила географию перевозок в Индонезии до семи портов

Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") расширила географию перевозок в Индонезии до семи портов, добавив Палембанг,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T22:38+0300

2026-10-23T22:38+0300

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ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") расширила географию перевозок в Индонезии до семи портов, добавив Палембанг, Панджанг и Паданг, сообщил РИА Новости генеральный директор дочерней компании FESCO во Вьетнаме Александр Прискока. "Мы начали работать с тремя новыми портами в Индонезии. Теперь организуем контейнерные перевозки из Палембанга, Панджанга и Паданга. До этого отправки осуществлялись только из четырех основных портов — это Джакарта, Сурабая, Семаранг и Белаван", - рассказал собеседник агентства. По его словам, компания продолжит расширять географию перевозок исходя из потребностей клиентов. Так, маршрут через Палембанг был организован после соответствующего запроса. "Мы услышали, мы проработали этот маршрут, мы посмотрели, как туда привозить контейнеры, и мы начали по нему работать", - отметил Прискока. Он пояснил, что открытие новых маршрутов зависит от наличия грузопотока в обоих направлениях: поступающие контейнеры необходимы для последующей отправки грузов.

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вьетнам

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бизнес, россия, индонезия, вьетнам, джакарта, fesco, росатом