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ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей

ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ

ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-сентябрь 2026 года перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей, что на почти 15% больше, чем за... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:27+0300

2026-10-23T17:27+0300

2026-10-23T17:27+0300

финансы

россия

владимир путин

фтс россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-сентябрь 2026 года перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей, что на почти 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило ведомство. "По итогам девяти месяцев текущего года в бюджет перечислено около 5 трлн рублей, эта сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти на 15%", - говорится в сообщении ведомства в "Максе" по итогам состоявшегося расширенного заседания коллегии ФТС. "Мы выполнили плановое задание за третий квартал 2026 года на 103,4%, за сентябрь – на 110,1%. И, безусловно, мы приложим все усилия для выполнения прогноза доходов федерального бюджета, закрепленных за ФТС России по оценке министерства финансов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Валерия Пикалева. Пикалев в ходе выступления дал оценку работе ФТС России по всем ключевым направлениям и заверил, что служба выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении времени досмотра грузовиков на границе до 10 минут.

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финансы, россия, владимир путин, фтс россии