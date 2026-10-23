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ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей
ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей - 23.10.2026, ПРАЙМ
ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-сентябрь 2026 года перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей, что на почти 15% больше, чем за... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:27+0300
2026-10-23T17:27+0300
финансы
россия
владимир путин
фтс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874572333.jpg?1792765652
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-сентябрь 2026 года перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей, что на почти 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило ведомство. "По итогам девяти месяцев текущего года в бюджет перечислено около 5 трлн рублей, эта сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти на 15%", - говорится в сообщении ведомства в "Максе" по итогам состоявшегося расширенного заседания коллегии ФТС. "Мы выполнили плановое задание за третий квартал 2026 года на 103,4%, за сентябрь – на 110,1%. И, безусловно, мы приложим все усилия для выполнения прогноза доходов федерального бюджета, закрепленных за ФТС России по оценке министерства финансов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Валерия Пикалева. Пикалев в ходе выступления дал оценку работе ФТС России по всем ключевым направлениям и заверил, что служба выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении времени досмотра грузовиков на границе до 10 минут.
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финансы, россия, владимир путин, фтс россии
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России
17:27 23.10.2026
 
ФТС за 9 месяцев перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей

ФТС в январе-сентябре 2026 года перечислила в бюджет около 5 трлн рублей

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-сентябрь 2026 года перечислила в бюджет около 5 триллионов рублей, что на почти 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило ведомство.
"По итогам девяти месяцев текущего года в бюджет перечислено около 5 трлн рублей, эта сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти на 15%", - говорится в сообщении ведомства в "Максе" по итогам состоявшегося расширенного заседания коллегии ФТС.
"Мы выполнили плановое задание за третий квартал 2026 года на 103,4%, за сентябрь – на 110,1%. И, безусловно, мы приложим все усилия для выполнения прогноза доходов федерального бюджета, закрепленных за ФТС России по оценке министерства финансов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Валерия Пикалева.
Пикалев в ходе выступления дал оценку работе ФТС России по всем ключевым направлениям и заверил, что служба выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении времени досмотра грузовиков на границе до 10 минут.
 
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