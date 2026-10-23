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Путин поручил выделить еще 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию

Путин поручил выделить еще 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил выделить еще 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию

Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2026 году из резервного фонда кабмина еще 1,2 миллиарда рублей на субсидии для социальной газификации. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:22+0300

2026-10-23T21:22+0300

2026-10-23T21:22+0300

россия

финансы

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2026 году из резервного фонда кабмина еще 1,2 миллиарда рублей на субсидии для социальной газификации. Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов РФ дополнительно 1,2 млрд рублей в целях предоставления гражданам субсидий на приобретение газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в рамках программы социальной газификации, исходя из задачи полного обеспечения соответствующей потребности субъектов РФ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 ноября 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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россия, финансы, владимир путин, михаил мишустин