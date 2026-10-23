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"Газпром" заявил о растущей роли частных инвесторов в размещении облигаций - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" заявил о растущей роли частных инвесторов в размещении облигаций
"Газпром" заявил о растущей роли частных инвесторов в размещении облигаций - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром" заявил о растущей роли частных инвесторов в размещении облигаций
"Газпром" видит возрастающую роль частных инвесторов в размещении своих облигаций, по некоторым выпускам их доля составляет до 60%, сообщил первый заместитель... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:37+0300
2026-10-23T15:45+0300
рынок
россия
сша
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874565757.jpg?1792759500
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. "Газпром" видит возрастающую роль частных инвесторов в размещении своих облигаций, по некоторым выпускам их доля составляет до 60%, сообщил первый заместитель начальника финансово-экономического департамента компании Игнат Диркс. "Российский рынок динамично развивается. Мы видим, что на нем присутствуют все категории инвесторов. Безусловно, доминируют банки и пенсионные фонды. Мы видим все возрастающую роль частных инвесторов. Если в среднем доля их участия в наших размещениях порядка 12-13%, то по отдельным выпускам мы видим и до 60%", - сказал Диркс в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил снижение роли иностранных инвесторов: их доля сократилась с 77% в 2022 году до 13% в середине 2026 года. Компания проводит размещение в разных валютах. "Мы имеем возможность привлекать финансирование не только в рублях, но и в иностранных валютах, таких, как доллары США, евро, китайские юани", - добавил он.
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5
4.7
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рынок, россия, сша, газпром
Рынок, РОССИЯ, США, Газпром
15:37 23.10.2026 (обновлено: 15:45 23.10.2026)
 
"Газпром" заявил о растущей роли частных инвесторов в размещении облигаций

Диркс: "Газпром" видит растущую роль частных инвесторов в размещении своих облигаций

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. "Газпром" видит возрастающую роль частных инвесторов в размещении своих облигаций, по некоторым выпускам их доля составляет до 60%, сообщил первый заместитель начальника финансово-экономического департамента компании Игнат Диркс.
"Российский рынок динамично развивается. Мы видим, что на нем присутствуют все категории инвесторов. Безусловно, доминируют банки и пенсионные фонды. Мы видим все возрастающую роль частных инвесторов. Если в среднем доля их участия в наших размещениях порядка 12-13%, то по отдельным выпускам мы видим и до 60%", - сказал Диркс в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Он отметил снижение роли иностранных инвесторов: их доля сократилась с 77% в 2022 году до 13% в середине 2026 года. Компания проводит размещение в разных валютах.
"Мы имеем возможность привлекать финансирование не только в рублях, но и в иностранных валютах, таких, как доллары США, евро, китайские юани", - добавил он.
 
РынокРОССИЯСШАГазпром
 
 
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